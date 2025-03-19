Министерство транспорта Казахстана анонсировало важные изменения, которые улучшат условия для людей с особыми потребностями и их сопровождающих, передаёт BaigeNews.kz. Теперь лица, сопровождающие граждан I и II группы инвалидности, а также людей с особыми потребностями, смогут приобрести железнодорожные билеты с 50% скидкой. Это нововведение призвано сделать поездки более доступными и комфортными.

Кроме того, упрощается процедура посадки на поезд: от граждан с особыми потребностями больше не потребуется предъявление дополнительных медицинских документов и справок. Вместо этого информация будет автоматически проверяться через специальную базу данных, что значительно упростит процесс и защитит права людей с ограниченными возможностями.

Эти изменения находятся на стадии утверждения и, как ожидается, вступят в силу во втором полугодии 2025 года.

Важно отметить, что уже сейчас действует льгота для граждан с особыми потребностями на социально значимых маршрутах.