Об изменениях размеров пособий и декретных выплат в 2025 году сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz. С начала 2025 года все виды госпособий и базовая пенсионная выплата будут повышены на 6,5 процента.

С 1 января минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 65 процентов до 70 процентов от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер со 105 до 110 процентов от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Также на 6,5 процента будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности. Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Размеры пособия в связи с рождением ребёнка, ежемесячного государственного пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, специальных государственных пособий, государственного пособия многодетным семьям, многодетным матерям, награждённым подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" с 1 января 2025 года повышаются в связи с увеличением размера месячного расчётного показателя (6,5%).

Например: размер единовременного пособия на рождение (1,2,3) ребенка составляет 38 МРП или 149 416 тенге, четвёртого и более ребенка - 63 МРП или 247 716 тенге.