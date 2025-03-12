Как изменится управление многоквартирными домами для ОСИ
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В Казахстане планируют законодательно закрепить право объединений собственников имущества самостоятельно управлять многоквартирными домами, включая наем штатных сотрудников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Депутат Екатерина Смышляева подчеркнула, что у ОСИ есть три варианта управления.
"Первое, когда избирается председатель из жителей дома, он продолжает управлять домом. При этом у него есть право нанять управляющую компанию, или самостоятельно, если он принимает решение руководить домом и вести хозяйственную деятельность, то как раз нанимать штат работников, если это позволяет финансы. Второй момент - если председатель не готов к этому, значит, он может нанять профессионального управляющего. Это физическое лицо, фактически исполнительный директор, с ним официально заключаются договора, на него накладывается материальная ответственность и так далее. Он от имени ОСИ полностью управляет этой структурой и управляет домом, соответственно. И третий момент, они могут также на аутсорс отдать, то есть нанять управляющую компанию", - пояснила Смышляева.
Депутат отметила, что новые нормы не обязывают ОСИ заниматься хозяйственной деятельностью, а лишь закрепляют уже применяемые на практике механизмы. По ее словам, ОСИ всегда остается выбор: либо самостоятельно управлять домом, либо передать эти функции профессиональным управляющим.
"У разработчиков нет цели "загнать" все ОСИ под эту модель. Мы даем возможность. Сейчас на практике это и так реализуется. Многие ОСИ самостоятельно нанимают сантехников и другие службы. Но на сегодняшний день это фактически в законе не прописано. Мы этот порядок, который действует уже, фактически легализуем. При этом у ОСИ всегда остается выбор. Мы никого не заставляем заниматься хозяйственной деятельностью, пожалуйста, аутсорс, управляющие по-прежнему остаются как инструменты для управления своим домом", - сказала парламентарий.
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