Как изменится стоимость обучения в вузах Казахстана

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Стоимость обучения в большинстве казахстанских вузов в новом учебном году останется на прежнем уровне, передаёт BaigeNews.kz. В учебных заведениях, где цены изменились, рост корректировали в соответствии с уровнем инфляции. Об этом сообщил заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования МНВО Казахстана Ержан Амирбекулы.

"В этом году поднимается вопрос об увеличенении стоимости в вузах. Необходимо отметить, что министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в июле объявил, что стоимость обучения в высших учебных заведениях не будет. Согласно этому поручению, вузы не поднимали стоимость обучения, но были определены вузы, где в начале календарного года или в конце прошлого года корректировали, дифференцировали стоимость обучения", – сообщил Ержан Амирбекулы.

По словам представителя министерства науки и высшего образования, когда студент подписывает договор с университетом, в документе указаны условия корректировки стоимости обучения. Согласно договору, цена может корректироваться в зависимости от инфляции.