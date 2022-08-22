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wikimedia.org Вчера, 18:35
636
Фото: wikimedia.org

Как изменится стоимость обучения в вузах Казахстана

Стоимость обучения в большинстве казахстанских вузов в новом учебном году останется на прежнем уровне, передаёт BaigeNews.kz. В учебных заведениях, где цены изменились, рост корректировали в соответствии с уровнем инфляции. Об этом сообщил заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования МНВО Казахстана Ержан Амирбекулы.

"В этом году поднимается вопрос об увеличенении стоимости в вузах. Необходимо отметить, что министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в июле объявил, что стоимость обучения в высших учебных заведениях не будет. Согласно этому поручению, вузы не поднимали стоимость обучения, но были определены вузы, где в начале календарного года или в конце прошлого года корректировали, дифференцировали стоимость обучения", – сообщил Ержан Амирбекулы. 

По словам представителя министерства науки и высшего образования, когда студент подписывает договор с университетом, в документе указаны условия корректировки стоимости обучения. Согласно договору, цена может корректироваться в зависимости от инфляции. 

"Дифференциация произошла в объёме инфляции 6–8–10 процентов. Договор заключается на один учебный период, поэтому до конца учебного года изменения не будут происходить. Если вуз собирается увеличивать стоимость обучения, то подписывается дополнение к основному договору. И студент заранее уведомляется, что произойдёт изменение в стоимости обучения", – подытожил спикер. 

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#вузы Казахстана #цены #образова #студенты
Вчера, 18:35
636
Журналист

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