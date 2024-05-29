Как изменится процедура прохождения техосмотра в Казахстане
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Министр транспорта РК Марат Карабаев в кулуарах мажилиса рассказал, как изменится процедура прохождения техосмотра в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Процедура изменится, но это не связано с передачей функции "КазАвтоЖолу". Это связано с нормативными документами, которые мы принимаем. Если раньше был уведомительный характер, то теперь его делаем разрешительными - наши сотрудники транспортного контроля будут ездить, смотреть все ли оборудование есть и только в таком случае дают разрешение. Если оборудования, ничего нет, то тогда разрешения не выдается", - сказал Карабаев.
По его словам, процедуру переаттестации по этому приницпу должны будут пройти все действующие в стране центры техосмотра. На сегодня это порядка 900 центров.
"Для казахстанцев изменится сама процедура прохождения техосмотра - то есть исключается возможность пройти его в облегченном формате. Теперь требование по прохождению техосмотра повышается. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность транспортных средств, а для казахстанцев – это дает большую безопасность и снижение числа вероятных аварий и сохранение жизни", - резюмировал министр.
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