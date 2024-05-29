Министр транспорта РК Марат Карабаев в кулуарах мажилиса рассказал, как изменится процедура прохождения техосмотра в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Процедура изменится, но это не связано с передачей функции "КазАвтоЖолу". Это связано с нормативными документами, которые мы принимаем. Если раньше был уведомительный характер, то теперь его делаем разрешительными - наши сотрудники транспортного контроля будут ездить, смотреть все ли оборудование есть и только в таком случае дают разрешение. Если оборудования, ничего нет, то тогда разрешения не выдается", - сказал Карабаев.

По его словам, процедуру переаттестации по этому приницпу должны будут пройти все действующие в стране центры техосмотра. На сегодня это порядка 900 центров.