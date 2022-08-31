Как изменится процедура аттестации учителей в Казахстане — Аймагамбетов

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Как изменится процедура аттестации педагогов в Казахстане в своём Telegram-канале собщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

В настоящее время аттестация всех педагогов состоит из двух этапов: обязательное прохождение всеми педагогами тестирования на знание предмета и методики преподавания и последующая оценка портфолио, достижений педагога и учеников.

Рабочая группапо совершенствованию системы аттестации педагогов, созданная в начале года, и включающая в себя учителей, завучей и директоров сельских, городских школ, представителей отделов и управлений образования, сформировала свой пакет предложений.

По первому этапу (НКТ):

Подробные темы и литература, охватывающие вопросы тестирования по методике, будут в открытом доступе.

Педагогов, имеющих 30 лет педагогического стажа и категорию по новой системе аттестации, освободить от прохождения квалификационного тестирования. Они будут проходить второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. При этом если они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию, то аттестация будет проходить на общих основаниях. К примеру, если педагог-эксперт с 30-летним стажем подтверждает свою категорию, он проходит аттестацию только через второй этап, без НКТ, при повышении категории дополнительно сдает НКТ.

Педагогов, также имеющих 30 лет педагогического стажа, но имеющих высшую/первую категорию по старой системе аттестации, планируют освободить от прохождения квалификационного тестирования, если они переходят на категорию "педагог-модератор". В этом случае учителя будут проходить только второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. Если же они захотят получить другие категории по новой системе аттестации, то аттестация будет проходить на общих основаниях.

Педагогов, которым осталось четыре года до пенсии, предлагается освободить от аттестации, если они подтвердят имеющуюся по новой системе категорию. Если же они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию и соответственно получать надбавку, то аттестация будет проходить на общих основаниях.

Второй этап аттестации также изменится.

Количество документов значительно сократят. Главными критериями оценивания на втором этапе станут итоги анализа посещенного урока, прохождение педагогом курсов повышения квалификации. Для каждого учителя предлагается создать в НОБД электронное портфолио со всей актуальной информацией, откуда будут поступать данные при аттестации.

Информация о качестве знаний школьников также будет получаться автоматически из информационных систем.

Что касается профессиональных достижений педагога и достижений учащихся (олимпиады и конкурсы), то перечень олимпиад, конкурсов будет значительно расширен.

Видеозаписи уроков не будут обязательными, вместо них введут анализ посещённых уроков и lesson study.

Кроме того, предложена норма по запрету прохождения аттестации в течение пяти лет для нарушивших процедуру тестирования и указавших заведомо ложные сведения в портфолио.

Впервые, приступающие к педагогической деятельности, будут приниматься на работу на один год, получив временную квалификацию "педагог-стажёр", и далее они будут работать по программе по введению в профессию. Она включает закрепление за молодым специалистом наставника, разработку программы его профессионального развития, прохождение курсов, проведение lesson study, и по итогам программы педсовет принимет соответствующее решение о присвоении категории "педагог" и продлении договора.

Сроки аттестации решено не сокращать до трёх лет, а оставить прежними — раз в пять лет.