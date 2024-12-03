Как изменится дипломатическая служба Казахстана после поправок в законе
Депутаты предложили ряд изменений
Сегодня, 12:16
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Сегодня, 12:16Сегодня, 12:16
53Фото: BaigeNews.kz
Гостем нового выпуска программы "Важная тема" стал депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Рахимжанов. Вместе с ним журналист BaigeNews.kz обсудит поправки в законодательство по вопросам дипломатической службы. Документ должен исключить лишнюю бюрократию, устранить правовые пробелы и повысить статус работника дипломатической службы. Что предлагают для этого изменить мажилисмены, смотрите в интервью.
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