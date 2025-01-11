  • 11 Января, 20:34
  • BAIGENEWS

Как изменился механизм присвоения квалификации медикам в Казахстане

Специалисты, не прошедшие оценку на уровень квалификации в первый раз, получают возможность пересдать экзамен бесплатно.

Сегодня, 20:16
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 20:16
Сегодня, 20:16
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Фото: Минздрав РК

При посещении Национального центра независимой экзаменации (НЦНЭ) министр здравоохранения Акмарал Альназарова подробно ознакомилась с новой системой экзаменации и присвоения квалификации медработников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава Минздрава  отметила, что она кардинально отличается от прежнего механизма присвоения категории. Теперь уровень квалификации ориентирован на оценку реальных профессиональных достижений, практических навыков и знаний, не просто на формальное признание стажа работы. 

"Этот механизм создает стимулы к постоянному профессиональному росту и совершенствованию навыков, что формирует базовые условия для оказания качественной медицинской помощи и доверия к врачам,  медсестрам, менеджерам здравоохранения. На сегодня более 5000 специалистов по республике  успешно прошли процедуру оценки и получили сертификаты с уровнями квалификации и могут уверенно продолжать трудовую деятельность, подтвердив  свои профессиональные компетенции. Процесс присвоения уровня квалификации включает независимую и объективную оценку компетенций медработников с участием авторитетных членов профильных медицинских ассоциаций, которые тщательно оценивают знания и навыки специалистов, принимая решения, соответствующие самым высоким стандартам медицины", — отмечают в Минздраве.

В новой системе присвоения уровней квалификации НЦНЭ поддержал инициативу министра здравоохранения и  с января 2025 года введены  ряд льготных условий для медицинских работников. Они касаются снижения финансовой  нагрузки при сдаче тестирования для специалистов среднего  звена  (СМР) с 23 000 до 17 000 тенге. 

Кроме того, специалисты, не прошедшие оценку на уровень квалификации в первый раз, получают возможность пересдать экзамен бесплатно. 

В дальнейшем система будет развиваться, что обеспечит еще более высокие стандарты в обучении и профессиональной подготовке медицинских кадров в Казахстане, считают в Минздраве.

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