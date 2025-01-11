При посещении Национального центра независимой экзаменации (НЦНЭ) министр здравоохранения Акмарал Альназарова подробно ознакомилась с новой системой экзаменации и присвоения квалификации медработников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава Минздрава отметила, что она кардинально отличается от прежнего механизма присвоения категории. Теперь уровень квалификации ориентирован на оценку реальных профессиональных достижений, практических навыков и знаний, не просто на формальное признание стажа работы.

"Этот механизм создает стимулы к постоянному профессиональному росту и совершенствованию навыков, что формирует базовые условия для оказания качественной медицинской помощи и доверия к врачам, медсестрам, менеджерам здравоохранения. На сегодня более 5000 специалистов по республике успешно прошли процедуру оценки и получили сертификаты с уровнями квалификации и могут уверенно продолжать трудовую деятельность, подтвердив свои профессиональные компетенции. Процесс присвоения уровня квалификации включает независимую и объективную оценку компетенций медработников с участием авторитетных членов профильных медицинских ассоциаций, которые тщательно оценивают знания и навыки специалистов, принимая решения, соответствующие самым высоким стандартам медицины", — отмечают в Минздраве.

В новой системе присвоения уровней квалификации НЦНЭ поддержал инициативу министра здравоохранения и с января 2025 года введены ряд льготных условий для медицинских работников. Они касаются снижения финансовой нагрузки при сдаче тестирования для специалистов среднего звена (СМР) с 23 000 до 17 000 тенге.

Кроме того, специалисты, не прошедшие оценку на уровень квалификации в первый раз, получают возможность пересдать экзамен бесплатно.

В дальнейшем система будет развиваться, что обеспечит еще более высокие стандарты в обучении и профессиональной подготовке медицинских кадров в Казахстане, считают в Минздраве.