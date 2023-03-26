Как изменилось отношение других стран к Казахстану, рассказал Михаил Зыгарь

Фото: Instagram/ soz_community

Известный писатель, режиссёр, политический журналист, военный корреспондент, бывший главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь поделился своим мнением о том, как выглядит Казахстан в глазах США и Европы, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом эксперт рассказал на площадке SöZ Astana Public Talk во время обсуждения на тему "Казахстан на развилке трансформации".

"Знаете, сейчас говорят про Китай. Хочется вспомнить, что когда у Дэн Сяопина спросили, что он думает про Великую французскую революцию, то он сказал: "Очень мало времени прошло. Ещё рано судить". Уж про прошедшие выборы в Казахстане рано судить — это точно, но я могу сказать, как изменилось отношение, как мне кажется, к Казахстану за последний год с разных точек зрения тех людей, с которыми я общаюсь", — рассуждает эксперт, отвечая на вопросы зрителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SöZ: Sana Oy Zerde (@soz_community)

Он отметил, что страны совершенно по-разному смотрят на Казахстан: для Америки важно, чтобы страна не стала "клиентом" Китая, для Европы главное — отношение Казахстана к военным действиям в Украине.

"У американцев нынешний подход очень простой, довольно "чёрно-белый", но при этом сложный. Потому что, с одной стороны, есть есть самая главная аксиома для американских политиков сейчас, что главный враг — это Китай, поэтому все остальное все остальные страны, они как бы вписываются в эту парадигму, они с Китаем или их можно от Китая оторвать и как-то не допустить превращения их в "клиентов" Китая", — говорит Михаил Зыгарь.

Он уточнил, что в ноябре следующего года в политике США что-то может поменяться, но в целом, есть мысль о том, что противостояние с Китаем может быть долгим.

"В Европе — совсем по-другому. Нет ощущения, что что Европа воюет с Китаем. На первом плане, конечно же, война в Европе, и в этом смысле важно отношение Казахстана к этой войне. Поэтому, мне кажется, что самым главным (если создавать такой хит-парад главных новостей из Казахстана, которые произошли в прошлом году с точки зрения европейцев), то главное событие — это Питерский экономический форум и заявление президента о "непризнании (ДНР и ЛНР — прим. ред.)" — вот это главная новость, исходя из которой европейцы смотрят сейчас на Казахстан, и это, в общем, для них такая новая оценка более самостоятельного Казахстана", — считает Зыгарь.

Своё мнение высказал также известный казахстанский историк и политолог Султан Акимбеков.

"С одной стороны есть Китай, с другой стороны Тайвань, Южная Корея, и еще есть Сингапур, вот между ними мы находимся. И не факт, что на самом деле мы к кому-то близко, потому что мы пытаемся. Мы не можем сказать, что завтра будем Сингапуром, или уже Китай, хотя на самом деле у нас в основе сильное государство, а это приближает нас к азиатским странам. Но вопрос в том, что мы хотим, чтобы мы были ближе к европейским стандартам, к мировой практике и как вот это совместить", — считает Султан Акимбеков.

По мнению эксперта, на границах Казахстана нет по-настоящему либеральных стран, вдобавок на рубежах вооружённые конфликты, афганский кризис.

Как отмечают спикеры, единственный безопасный путь для успешной трансформации "Нового Казахстана" — это достижение доверия граждан к Правительству, государственным институтам и друг к другу, а еще признание проблем и открытый диалог. То есть то, к чему сейчас и стремится Казахстан.