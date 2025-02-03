Как изменилось население Казахстана к 2025 году
В Бюро нацстатистики сообщили об уровнях прироста и миграции.
Сегодня, 15:43
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Сегодня, 15:43Сегодня, 15:43
143Фото: baigenews.kz
Численность населения Казахстана на 1 января 2025 года составила 20 286 084 человек. Об этом сообщили в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.
В городах проживают 12 774 743 человек, в сельской местности – 7 511 341.
Общий прирост населения составил 252 242 человека, из них за счёт естественного прироста на 235 078 человек, миграции – на 17 164 человек.
Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в Астане – на 6,91%, Алматы – на 2,86% и Шымкенте – на 2,80%.
Кроме городов республиканского значения, население свыше одного миллиона человек имеют Туркестанская (2,1 млн), Алматинская (1,5 млн), Жамбылская (1,2) и Карагандинская (1,1 млн) области.