Как изменились цены на жилье в Казахстане?

В Казахстане в октябре 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 39 143, из них 8 690 по индивидуальным домам и 30 453 по квартирам в многоквартирных домах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По сравнению с сентябрем 2024 года (39 543) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 1%.

Изменение цен за год (октябрь 2024г. к октябрю 2023г.):