Как изменились цены на жилье в Казахстане?
Сегодня, 18:40
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Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
121Фото: pixabay.com
В Казахстане в октябре 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 39 143, из них 8 690 по индивидуальным домам и 30 453 по квартирам в многоквартирных домах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.
По сравнению с сентябрем 2024 года (39 543) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 1%.
Изменение цен за год (октябрь 2024г. к октябрю 2023г.):
- первичный рынок – +3,9%;
- вторичный рынок – +2,3%;
- аренда – +6,7%.
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