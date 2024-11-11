  • 11 Ноября, 19:17
  • BAIGENEWS

Как изменились цены на жилье в Казахстане?

Сегодня, 18:40
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
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Фото: pixabay.com

В Казахстане в октябре 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 39 143, из них 8 690 по индивидуальным домам и 30 453 по квартирам в многоквартирных домах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По сравнению с сентябрем 2024 года (39 543) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 1%. 

Изменение цен за год (октябрь 2024г. к октябрю 2023г.):

  • первичный рынок – +3,9%;
  • вторичный рынок – +2,3%;
  • аренда –  +6,7%.

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