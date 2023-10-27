Как изменились цены на социально-значимые товары за неделю в Казахстане
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Индекс цен социально-значимых продовольственных товаров за прошедшую неделю остался без изменений, в годовом выражении вырос на 5,4 %, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
По информации ведомства, в перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно.
"Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта", - говорится в сообщении.
Средняя цена на некоторые товары из перечня социально-значимых продовольственных товаров на 24 октября 2023 года:
Мука пшеничная первого сорта – 236 тг/кг;
Рис шлифованный, полированный (весовой) – 475 тг/кг;
Крупа гречневая (весовая) – 328 тг/кг;
Масло подсолнечное – 750 тг/л;
Творог – 2 101;
Кефир 2,5%– 413тг/л;
Рожки – 316тг/кг;
Лук репчатый – 113тг/кг.
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