За год цены на продажу нового жилья повысились на 4,8%, перепродажу квартир на вторичном рынке – на 5,4%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

Арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 12%.



В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Павлодар на 16,3% и Кокшетау – на 15%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Атырау (18,7%), Конаев (14,4%), на рынке аренды жилья – Талдыкорган (31,1%), Астана (29,3%), Семей (22%).

За месяц уровень цен на новое жилье вырос на 1%, перепродажу квартир – на 0,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье подорожала на 0,6%.

В феврале 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 29 022, из них 6 332 по индивидуальным домам и 22 690 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с январем 2025 года (30 917) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 6,1%. Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (5 702 – 19,6%) и Алматы (5 560 – 19,2%), а также Карагандинская область (2 343 – 8,1%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 366 сделок (1,3%).

По сравнению с январем 2025г. в феврале наивысший рост был зарегистрирован в Павлодарской (+17,3%), Северо-Казахстанской (+11,9%) и Алматинской (+9,3%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в Кызылординской (-24,8%), Атырауской (-23,9%) областях и городе Астана (-12,9%).

По сравнению с январем 2025 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 8,4% (на 2 074 сделок). Всего в феврале 2025 года по квартирам совершено 22 690 сделок – это 78,2% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (24,7%), Алматы (22,5%) и Карагандинскую область (8,8%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в феврале 2025 года по ним было оформлено 8 647 сделок.

По сравнению с январем 2025 года в феврале 2025 года количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 2,9% (на 179 сделок). Всего в феврале их было зарегистрировано 6 332. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Северо-Казахстанской (+36,7%) области, городе Алматы (+27,1%) и Павлодарской области (+21,8%). Наибольший спад в количестве сделок зафиксирован в Актюбинской (-27,4%), Кызылординской (-22%) и Атырауской (-11,7%) областях.

Количество сделок купли-продажи жилья за февраль 2025 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 5%, тогда было зарегистрировано 30 534 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в области Ұлытау (51,2%), наименьшее снижение – в Кызылординской области (-22,9%). Уменьшение наблюдается в количестве сделок за январь-февраль 2025 года по сравнению c январем-февралем 2024 года – на 3,7%.