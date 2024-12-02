Как изменились цены на продукты в Казахстане

Сегодня, 13:29

Сегодня, 13:29

В Бюро национального статистики сообщили, что уровень месячной инфляции в Казахстане составил 0,9%, передаёт BaigeNews.kz.

Рост в структуре инфляции за месяц:

продовольственные товары – на 1,1%4

платные услуги – на 0,8%4

непродовольственные товары – на 0,7%.

Уровень годовой инфляции – 8,4%

Рост в структуре инфляции за год:

платные услуги – на 13,3%;

непродовольственные товары – на 8%;

продовольственные товары – на 5,4%.

Напомним, глава Нацбанка сообщил, что курс доллара не повлияет на стоимость продуктов питания.