  • 2 Декабря, 13:39
  • BAIGENEWS

Как изменились цены на продукты в Казахстане

Они подорожали больше, чем непродовольственные товары.

Сегодня, 13:29
АВТОР
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Pinterest Сегодня, 13:29
Сегодня, 13:29
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Фото: Pinterest

В Бюро национального статистики сообщили, что уровень месячной инфляции в Казахстане составил 0,9%, передаёт BaigeNews.kz. 

Рост в структуре инфляции за месяц:

  • продовольственные товары – на 1,1%4
  • платные услуги – на 0,8%4
  • непродовольственные товары – на 0,7%.

Уровень годовой инфляции – 8,4%

Рост в структуре инфляции за год:

  • платные услуги – на 13,3%;
  • непродовольственные товары – на 8%;
  • продовольственные товары – на 5,4%.

Напомним, глава Нацбанка сообщил, что курс доллара не повлияет на стоимость продуктов питания.

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