Как изменились цены на продукты в Казахстане
Они подорожали больше, чем непродовольственные товары.
Сегодня, 13:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:29Сегодня, 13:29
41Фото: Pinterest
В Бюро национального статистики сообщили, что уровень месячной инфляции в Казахстане составил 0,9%, передаёт BaigeNews.kz.
Рост в структуре инфляции за месяц:
- продовольственные товары – на 1,1%4
- платные услуги – на 0,8%4
- непродовольственные товары – на 0,7%.
Уровень годовой инфляции – 8,4%
Рост в структуре инфляции за год:
- платные услуги – на 13,3%;
- непродовольственные товары – на 8%;
- продовольственные товары – на 5,4%.
Напомним, глава Нацбанка сообщил, что курс доллара не повлияет на стоимость продуктов питания.
Самое читаемое
- Снег, туман и гололёд: в ряде регионов страны снова объявили штормовое предупреждение
- Кровавым избиением закончился бой "Казахского терминатора" за титул
- Банковские переводы казахстанцев не будут облагаться налогом
- Девочка избила и сняла на видео одноклассницу в Жанаозене
- Положила пятимесячную дочь на снег: нерадивую мать выявили благодаря видео