Как изменились цены на продукты в Казахстане за неделю

Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю остался без изменений, в годовом выражении повысился на 1,5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 13 февраля 2024 года.

Масло сливочное – 3997 тг/кг

Молоко 2,5% – 384 тг/л

Картофель – 139 тг/кг

Морковь – 169 тг/кг

Сахар песок – 393 тг/кг

Рожки – 320 тг/кг

Мука пшеничная первого сорта – 236 тг/кг.

Мониторинг цен проводится еженедельно.

Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.