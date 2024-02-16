Как изменились цены на продукты в Казахстане за неделю
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Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю остался без изменений, в годовом выражении повысился на 1,5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 13 февраля 2024 года.
Масло сливочное – 3997 тг/кг
Молоко 2,5% – 384 тг/л
Картофель – 139 тг/кг
Морковь – 169 тг/кг
Сахар песок – 393 тг/кг
Рожки – 320 тг/кг
Мука пшеничная первого сорта – 236 тг/кг.
Мониторинг цен проводится еженедельно.
Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
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