Как изменились цены на аренду квартир в Казахстане

На 27 июня аренда 1 кв. м в РК обходится в 2 956 тенге.

Аренда жилья в Казахстане перестала активно дешеветь. Наоборот, в июне по сравнению с маем ставки повысились в среднем на 0.9 %, передаёт BaigeNews.kz .

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, положительная динамика наблюдается в 7 из 13 городов, где проводится мониторинг.

Наибольшее повышение платы произошло в Актау (+7 %), Актобе (+4 %), Астане, Павлодаре (по +3 %).

В Алматы, Шымкенте, Кокшетау цены выросли на 1 %.

В Атырау, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске показатели остались на уровне мая.

Подешевела аренда только в Петропавловске (—6 %) и Караганде (—2 %).

В то же время, если сравнивать сегодняшние ставки с январскими, аренда за полгода подешевела на 1.1 %.

Где подешевела аренда квартир за полгода

Ставки снизились в восьми городах:

— в Алматы и Кокшетау: по —7 %;

— Усть-Каменогорске: —5 %;

— Шымкенте: —4 %;

— Астане и Петропавловске: по —3 %;

— Караганде и Уральске: по —2 %.

При этом аренда подорожала в Павлодаре (+6 %), Актау (+5 %), Актобе, Костанае (по +4 %).

В Атырау динамика нулевая.

Сколько просят за аренду квартир

На сегодня средние цены на аренду жилья в городах РК следующие: