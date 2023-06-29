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Как изменились цены на аренду квартир в Казахстане
Аренда жилья в Казахстане перестала активно дешеветь. Наоборот, в июне по сравнению с маем ставки повысились в среднем на 0.9 %, передаёт BaigeNews.kz.
На 27 июня аренда 1 кв. м в РК обходится в 2 956 тенге.
Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, положительная динамика наблюдается в 7 из 13 городов, где проводится мониторинг.
Наибольшее повышение платы произошло в Актау (+7 %), Актобе (+4 %), Астане, Павлодаре (по +3 %).
В Алматы, Шымкенте, Кокшетау цены выросли на 1 %.
В Атырау, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске показатели остались на уровне мая.
Подешевела аренда только в Петропавловске (—6 %) и Караганде (—2 %).
В то же время, если сравнивать сегодняшние ставки с январскими, аренда за полгода подешевела на 1.1 %.
Где подешевела аренда квартир за полгода
Ставки снизились в восьми городах:
— в Алматы и Кокшетау: по —7 %;
— Усть-Каменогорске: —5 %;
— Шымкенте: —4 %;
— Астане и Петропавловске: по —3 %;
— Караганде и Уральске: по —2 %.
При этом аренда подорожала в Павлодаре (+6 %), Актау (+5 %), Актобе, Костанае (по +4 %).
В Атырау динамика нулевая.
Сколько просят за аренду квартир
На сегодня средние цены на аренду жилья в городах РК следующие:
- однокомнатные — 123 тыс. тг;
- двухкомнатные — 159 тыс.;
- трёхкомнатные — 193 тыс.
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