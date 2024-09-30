Мини-деревня по-европейски: как изменилась жизнь пострадавших от паводка костанайцев

Аккуратные домики из красного кирпича с зелёными крышами и невысокими заборами украшают сейчас окраину посёлка Альжанка Костанайского района Костанайской области. Этот населённый пункт паводок настиг в начале апреля, а уже к концу августа для пострадавших от наводнения жителей выстроили новый микрорайон. Корреспондент BaigeNews.kz побывал в Альжанке и выяснил, как живут сельчане, которые весной этого года из-за стихии потеряли всё – дома, хозпостройки, огороды.

Во время паводка в Костанайской области в апреле этого года больше остальных пострадали посёлки, расположенные в русле реки Тобол: тонули целые улицы. В первые дни паводка эвакуировали жителей посёлков Костанайского района – Тобыл, Мичурино, Заречный, Садчиковка, Алтынсарино (Альжанка). Именно они находились в зоне самого сильного подтопления. Оставшихся без крова людей расселили в пунктах эвакуации, под которые приспособили здания школ, колледжей, спортзалы учебных заведений, а некоторые ютились у родных.

Но уже через пять месяцев пострадавших от наводнения жителей ждало радостное событие – они получили новые квартиры и дома. Ключи лично вручали заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкали и представитель общественного фонда "Қазақстан халқына" Чингиз Шарапиев.

"В рамках меморандума между акиматом Костанайской области и фондом в регионе было профинансировано строительство 89 индивидуальных жилых домов для пострадавших в Амангельдинском, Джангельдинском и Костанайском районах", – сообщал тогда Ринат Мухаметкали.

Одними из первых в новостройки заселились жители посёлка Альжанка Костанайского района. Во время паводка здесь затопило 151 двор, в воде оказались три улицы – Озёрная, Строительная и Садовая.

"Озёрная ближе всего к воде, прямо за задними дворам течёт река, уровень в которой по сей день довольно высок, – рассказал нам житель Альжанки Виктор Самойленко. – За ней идут улицы Строительная и Садовая, до них тоже вода добралась. Людям пришлось бросать дома со всем содержимым".

Сейчас на этих улицах зияют пустыми окнами брошенные дома, от сараев и пристроек остались развалины. О том, что люди бросали свои дома впопыхах, свидетельствуют детские игрушки, остатки мебели, посуда. Со двора одного оставленного дома по улице Озёрная видно, как бежит вода. Надворные постройки – сараи, бани, деревянные уличные туалеты – располагались прямо на берегу реку. Неудивительно, что, когда её уровень дошёл до критического, вода зашла в дома.

"Наш дом ушёл под воду по самые окна, – рассказала жительница улицы Озерная Татьяна. – Хорошо вовремя успели эвакуировать. Конечно, жалко было бросать свой дом. Но сказали, что восстановлению он не подлежит. Мы выбрали квартиру в Костанае, но некоторым дали новые дома здесь, в Альжанке".

Эти новые дома построили на окраине посёлка прямо напротив местной мечети и через дорогу от небольшого леса. Жители в шутку называют этот район мини-деревней в европейском стиле. 21 дом, как на подбор, выстроили из красного кирпича с зелёными крышами и огородили небольшим забором бирюзового цвета.

Дома расположены на небольшом расстоянии друг от друга в шахматном порядке, поэтому действительно смотрятся необычно и как-то по-европейски. Во многих настежь открыты двери.

"А я никогда не закрываю двери, – с улыбкой встретила нас жительница дома №1 по новой улице Таза Булак Альбина Истаева. – Нас же, как затопило целыми улицами, так мы и переехали сюда. Всюду свои – соседи, родственники, друзья. Напротив дом №5 сватам достался. Теперь рядом живём".

По словам Альбины Истаевой, новосёлы решили распределить дома между собой по жребию. Её семье выпал первый, а сватам – пятый.

Женщина рассказала, что все дома типовые – кирпичные, с тремя раздельными комнатами, кухней и кладовкой для газового котла, общая площадь – 80 квадратных метров, плюс земельный участок – около 10 соток. В доме добротные полы, хорошие двери, просторные комнаты, большая кухня и уже тепло. Многие жители начали включать газовое отопление, хотя официально отопительный сезон в Костанайской области ещё не начался. Но благодаря новым газовым котлам жители новостроек могут позволить себе быть в тепле раньше срока.

"Конечно, мы остались без мебели и техники, но государство и здесь помогло: на новоселье нам подарили по холодильнику, телевизору, а газплита уже была в новом доме", – заключила Альбина Истаева.

Её соседи – семья Кифоренко – живут в таком же доме впятером. Хозяйка Ангелина Кифоренко сообщила, что их дом на улице Строительная наполовину ушёл под воду во время паводка.

"Дом был старый, 80-х годов постройки. Конечно, сейчас мы улучшили свое положение, – рассказала Ангелина Кифоренко. – Правда там жили ближе к центру, магазины были рядом, а сейчас живём в нескольких километрах. Но это недалеко, тем более, у нас есть машина".

Жительница дома №17 по улице Таза Булак Наталья Ивановна сообщила, что жила на улице Садовая, 17. И в этот раз по жребию ей тоже выпал 17-й дом. Старое жильё наполовину затопило водой, его признали непригодным для проживания.

"В Альжанке живу больше 40 лет, такого паводка, как был в этом году, никогда не было! В 80-х было, что вода до плинтуса доходила, но так, чтобы в дом зашла и всю мебель затопила, не было", – сообщила нам Наталья Ивановна.

Зато сейчас у женщины новый дом с отдельным участком, на котором она уже начала возводить надворные постройки. Сетует лишь на то, что вместе с домом во время паводка затопило сарай, баню. Хотя, по её словам, дом ещё можно восстановить. И в данный момент в нём проживает дочь, которая пока не получила жильё, хотя её дом тоже затопило.

В акимате Костанайского района нам сообщили, что всего в Альжанке во время паводка затопило 151 объект, из них четыре магазина и 147 жилых домов.

"Согласно оценке комиссии, из 147 домов 73 подлежат восстановлению, 74 – не подлежат. Из этих 74-х владельцы 53-х изъявили желание жить в Костанае. По поручению главы государства мы им купили квартиры комфорт-класса", – прокомментировала ситуацию заместитель акима Костанайского района Маржан Доскалиева.

Владельцы 21-го дома не захотели никуда переезжать и пожелали остаться в родной Альжанке. Для них, по поручению президента страны, построили те самые домики в европейском стиле. Построили рекордно быстро – за 38 дней, чтобы люди до начала отопительного сезона могли переселиться в новое жилье. В итоге переселились гораздо раньше.

Что касается нескольких человек, которые ещё не получили жильё, то их в списке было всего восемь, на данный момент осталось шесть.

"Это люди, у которых не было официальных документов на затопленные дома и мы не могли включить их в список. Но с ними мы решили так: приобрели квартиры на акимат, и по мере того, как они приносят нам документы, мы отдаём им квартиры, поэтому список постепенно сокращается", – пояснила Доскалиева.

По её словам, типовой проект строительства нового микрорайона в Альжанке разрабатывали и утверждали на уровне центральных госорганов, поэтому все дома получились в едином стиле. Стоимость строительства каждого дома – 22,8 млн тенге. Всех пострадавших от паводка опрашивали индивидуально. Изначально остаться в Альжанке согласились 20 семей – в основном, пенсионеры, привыкшие здесь жить, или многодетные семьи.

"Но уже на этапе строительства, когда мы начали заливать фундамент под 20 домов, ещё один житель, который долго решался, куда ему переселиться, в Костанай или остаться здесь, решил всё-таки остаться в Альжанке. И мы его добавили в список, в итоге получился 21 дом", – сообщила Маржан Доскалиева.

По её словам, все пострадавшие в итоге улучшили свои жилищные условия, ведь у большинства дома были старые. У некоторых саманные и камышитовые, да ещё и на два хозяина. Сейчас жители Альжанки получили новые отдельные дома с индивидуальным земельным участком.

Фото: Ержан Ахметов