Верховный суд доложил об изменениях в судебной системе
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Председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев на IX съезде судей доложил о ключевых нововведениях, прошедших за последние четыре года, а также поделился задачами на ближайшее будущее, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"За эти годы был осуществлён гигантский шаг в сторону реальной независимости судебной системы и судей. Это было обеспечено новой моделью финансирования судебной системы, которая была воплощена при личной поддержке Главы государства, содействии правительства и законодательной ветки власти", - сказал Мергалиев.
Кроме того, проведено поэтапное повышение заработной платы судей. Начиная со следующего года также поэтапно будет исключено ограничение в размере 109 МРП при выплате пожизненного содержания.
Теперь негласные мероприятия в отношении судей могут проводиться только с санкции генерального прокурора, а не прокурора области, как это было ранее.
Создание судебной администрации освободило судей и председателей судов от выполнения несвойственных функций.
С 1 января 2024 года внедрены элементы выборности председателей районных судов.
"В апреле впервые были такие выборы. Из 105 кандидатов 6 состояли в кадровом резерве. 12 кандидатов были представлены на должности председателей районных судов", - сказал Мергалиев.
Усилена роль апелляционной инстанции. С июля прошлого года апелляционные суды перестали возвращать дела. Теперь они сами ставят точку по правилам суда первой инстанции, избавляя участников от нескольких кругов судебной волокиты.
Вместе с тем, как отметил Мергалиев, состоялись важные перемены в самом судопроизводстве.
Так, законодательно закреплено создание межрайонным судом нескольких или одной территориальной единицы. Это позволило оптимизировать штаты, более равномерно распределить нагрузку, формировать единообразную судебную практику, а также исключить споры о подсудности.
"Как следствие, среднемесячная нагрузка на одного судью столичного гражданского суда после объединения снизилась с 52 до 35 дел", - сказал председатель Верховного суда РК.
Введен досудебный протокол, расширены полномочия страхового омбудсмена, введено упрощенное урегулирование страховых случаев.
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