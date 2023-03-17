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inform.kz / Александр Павский Сегодня, 19:07
272
Сегодня, 19:07
272
Фото: inform.kz / Александр Павский

Как избирательные участки Астаны готовятся к выборам

Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут в Казахстане 19 марта. В этот день в Астане откроются 239 избирательных участков. В один из них направился корреспондент BaigeNews.kz.

О подготовке к выборам рассказала  председатель избирательного участка № 139 Альмира Муратбекова. 

Напомним, что свой избирательный участок жители столицы могут найти на сайте городского акимата. Также информацию можно получить, позвонив по номеру "109", а также через Telegram-бот @smartastana_bot.

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#выборы #избирательный участок
Нариман Рахимов Журналист
Сегодня, 19:07
272
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