Как избирательные участки Астаны готовятся к выборам

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Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут в Казахстане 19 марта. В этот день в Астане откроются 239 избирательных участков. В один из них направился корреспондент BaigeNews.kz.

О подготовке к выборам рассказала председатель избирательного участка № 139 Альмира Муратбекова.

Напомним, что свой избирательный участок жители столицы могут найти на сайте городского акимата. Также информацию можно получить, позвонив по номеру "109", а также через Telegram-бот @smartastana_bot.