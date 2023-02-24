Как избиратель может отозвать депутата маслихата, рассказала политолог

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Член штаба "За честные выборы", политолог Жанар Буканова высказала мнение по поводу новшеств в электоральном процессе, принятых законом "О выборах" в рамках Конституционной реформы прошлого года, передаёт BaigeNews.kz.

"Есть несколько новых направлений. Первое - это опросы общественного мнения. Раньше социологические опросы могли проводить все социологические службы. Кто-то проявлял инициативу и опрашивал людей на улице, блогеры - в соцсетях. Сейчас это регулируется законом. Юридическая организация, которая заявляет о том, что она на системной основе проводит социологические исследования, и у неё есть право проводить такие исследования, даёт уведомление Центральной избирательной комиссии", - сказала политолог.

По её словам, согласно требованиям, такая организация должна иметь не менее пяти лет опыта.

"Также она должна представить информацию о людях, которые проводят эти исследования, в каких регионах их проводят, какие методы исследования используют. Это должно быть открыто, чтобы не было манипулирования общественным мнением. Это очень важно", - считает Жанар Буканова.

Деятельность наблюдателей за выборами теперь тоже регулируется законом, отметила она.

"Раньше наблюдатели от общественных объединений, доверенные лица политических партий и все, кто хотел, могли прийти, зарегистрироваться на избирательном участке и наблюдать за выборами. Сейчас для того, чтобы участвовать в выборах в качестве наблюдателя на избирательном участке, НПО должна подать заявление. Для регистрации в уставе данной организации должно быть прописано, что одним из направлений их деятельности является участие в качестве наблюдателя на выборах", - пояснила политолог.

Ещё одним важным изменением она назвала проведение агитационных работ не только в средствах массовой информации, но и в социальных сетях.

"Следующая норма - это введение императивного мандата, когда избиратель имеет право отзыва депутатов по одномандатным округам. Сейчас 29 депутатов будут избраны по одномандатным округам в мажилис парламента. Проводятся агитационные работы, население знакомится с предвыборными программами. И если, допустим, через год этот депутат не выполнит своё обещание, не предпримет никаких шагов для выполнения своей платформы, то избиратели, отдельное физическое лицо или общественный совет какого-либо округа может написать заявление в территориальную избирательную комиссию", - добавила Жанар Буканова.

По её мнению, это одна из сильных норм, направленная на повышение ответственности депутатов, которые избираются по одномандатным округам. Таким образом повышается и заинтересованность у избирателя, потому что он имеет право отозвать депутата, если тот не будет выполнять обещания, заключила политолог.