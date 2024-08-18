Как избежать заражения оспой обезьян: Минздрав дал рекомендации казахстанцам
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Министерстве здравоохранения РК рассказали о том, как обстоят дела с оспой обезьян в мире и о том, какие меры предпримут в Казахстане для того, чтобы не допустить распространения инфекции на территории страны, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день ни одного случая заболевания оспой обезьян в Казахстане не зарегистрировано.
"Министерством здравоохранения приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну. На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля. Внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян", — говорится в сообщении.
В ведомстве также дали рекомендации для казахстанцев, планирующих поездки в эндемичные страны.
Минздрав рекомендует:
- Избегать контакта с больными людьми и дикими животными. Вирус может передаваться при контакте с заражёнными обезьянами, крысами и другими животными.
- Использовать средства защиты. При контакте с животными или их продуктами важно использовать защитную одежду и перчатки.
- Соблюдать гигиену. Регулярное мытьё рук и использование дезинфицирующих средств помогает снизить риск передачи инфекции.
- Не рекомендуется без крайней необходимости посещать страны, где уже зафиксированы случаи заражения оспой обезьян.
- Обратиться к врачу при первых симптомах. При появлении сыпи, высокой температуры и других симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
"Министерство здравоохранения РК следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения", — заявили в ведомстве.
Напомним, оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передаётся и среди людей. Обычно это лёгкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы – лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
В 2022 году глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. В июле 2022 года в Европе зафиксировали первую смерть от этой инфекции. Тогда в Минздраве РК заявляли, что Казахстан имеет низкий риск распространения оспы обезьян. В июле 2022 года в стране уже появились ПЦР-тесты для диагностики оспы обезьян.
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