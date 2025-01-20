С 1 января текущего года в Казахстане спасены и эвакуированы более 1,5 тысячи человек, из которых 150 — дети. Также из снежных заносов извлечено около 200 единиц техники. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель начальника Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Аслан Уакишев, передает BaigeNews.kz.

По его словам, особое внимание уделяется вопросам информирования населения о возможных чрезвычайных ситуациях, ухудшении погодных условий, закрытии автодорог республики и других экстренных сообщениях.

Однако, несмотря на предупреждения, автовладельцы продолжают выезжать на трассы в условиях непогоды и оказываются в чрезвычайных ситуациях.

"В первую очередь проблему создаёт погода. Вторая проблема — это недобросовестные водители, которые, игнорируя все сообщения о закрытии дорог, всё равно пытаются выехать из населённых пунктов. В результате возникают такие ситуации. Тем не менее, у нас проводится работа. Есть подразделения МВД, которые выставляют патрульные посты и проводят работу на закрытых участках дорог", — поделился спикер.

Аслан Уакишев также указал на регионы Казахстана, которые сталкиваются с наибольшими проблемами. По его словам, именно в этих областях чаще всего бывают неблагоприятные погодные условия, бураны и пробки.

"Чрезвычайным ситуациям подвержены практически все северные, центральные и восточные регионы Казахстана. В этих областях особенно сложная обстановка начинается с наступлением зимы, когда случаются бураны и непогода. Наши спасатели готовы выезжать в любое время, независимо от дня недели и погодных условий", — отметил спикер.

В связи с этим Аслан Уакишев дал рекомендации по действиям, если буран застал на дороге и ухудшилась видимость. По его словам, первое, что нужно сделать, — это включить противотуманные фары и аварийную сигнализацию. Затем следует постепенно снижать скорость, чтобы обеспечить безопасное торможение в случае появления препятствий.

"Соблюдайте дистанцию до впереди идущего автомобиля и не предпринимаете манёвров обгона. Во время метели и бурана, при ограниченной видимости, по возможности лучше доехать до ближайшего безопасного места (например, АЗС, кафе, пункта шиномонтажа или кемпинга). Не стоит останавливаться прямо на обочине. Если движение невозможно, и вы понимаете, что без помощи не выбраться, не паникуйте, а сразу звоните в экстренные службы по номерам "112" или "102", — отметил Уакишев.

Он также рекомендовал при получении официального штормового предупреждения от службы "112" воздерживаться от поездок и выездов за пределы населённых пунктов. По словам Уакишева, в случае острой необходимости добраться до другого населённого пункта следует воспользоваться железнодорожным транспортом.

Напомним, 3 января на трассе Астана – Петропавловск произошло массовое ДТП с участием 95 автомобилей, в результате чего образовалась огромная пробка и трасса была перекрыта. В ликвидации последствий аварии участвовали 152 человека и 68 единиц техники. Эвакуированы 71 человек, включая 8 детей, которых доставили в пункты обогрева и обеспечили горячим питанием. 11 человек были спасены, 10 из них госпитализированы. По факту массового ДТП в Акмолинской области с участием 95 автомашин начато досудебное расследование.