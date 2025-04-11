Современный космос полон различных аппаратов, ежедневно выполняющих множество задач. Но мало кто задумывается, через какие сложные испытания проходит спутник, прежде чем отправиться на орбиту. Корреспондент BaigeNews.kz посетил уникальный казахстанский комплекс по сборке и испытаниям космических аппаратов, где и проходит проверка отечественных разработок перед космическим стартом.

Производственный блок комплекса – участок точной механики, который находится на территории Национального космического центра. Он оборудован четырьмя высокоточными токарно-фрезерными станками, позволяющими обрабатывать детали с точностью до 6 микрон.

С их помощью производятся металлические конструкции для космических аппаратов, а также компоненты для других отраслей экономики. К слову, все представленные детали космических аппаратов – результат труда казахстанских инженеров.

Перед отправкой на орбиту каждый спутник проходит строгие и всесторонние испытания. Главная цель – убедиться, что аппарат после выхода в космос будет исправно работать и выдерживать экстремальные условия.

Одним из первых этапов является проверка на электромагнитную совместимость. Это испытание подтверждает, что спутник не будет создавать помех другим аппаратам и сможет выдержать внешнее электромагнитное воздействие.

"Любой аппарат, будь то спутник или даже телефон, имеет какое-то излучение. Все телефоны одновременно излучают сигналы, но работают без сбоев, поскольку прошли испытания на электромагнитную совместимость. С космическими аппаратами та же история: в космосе много объектов, каждый из которых излучает", – поясняет руководитель отдела электрических испытаний Антон Иванов.

Для электромагнитных испытаний используется безэховая камера длиной 13 метров, шириной и высотой по 9 метров.

Следующий, не менее важный этап – термовакуумные испытания. Это сложнейший тест, в котором спутник помещается в камеру диаметром 8 метров и длиной 9,4 метра, где воспроизводится космический вакуум и резкие перепады температур.

Также аппараты проходят акустические испытания, имитирующие условия запуска ракеты-носителя. В акустической камере объёмом 1000 м³ спутники испытывают воздействие звуковых волн до 153 дБ в диапазоне частот от 25 до 10 000 Гц, что проверяет прочность конструкции и соединений.

"Все наши аппараты – отечественной разработки. Наши специалисты выполняют полный цикл работ: от интеграции и испытаний до создания бортового комплекса управления, системы энергоснабжения, передатчиков, кабельной системы, механической структуры, экранно-вакуумной изоляции, программного обеспечения и интерфейсной платы", – рассказывает генеральный директор ТОО "Ghalam", Бауыржан Алматов.

Сейчас казахстанский центр работает над несколькими спутниками. Один из важнейших проектов – группировка из трёх аппаратов дистанционного зондирования Земли среднего разрешения, запуск которой запланирован на 2027 год. Эти спутники предназначены для мониторинга сельского хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций.

Фото: Жансая Дуйсебаева.