Как используют в Казахстане возвращенные активы?

Министр финансов Мади Такиев назвал сумму возвращенных активов в бюджет, а также сообщил, на какие цели их направили, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По возврату капитала сегодня с учетом работы Генеральной прокуратуры и тех активов, которые поступили к нам в Комитет по управлению возвращенными активами, поступило 176 миллиардов тенге. Из них выделены деньги на строительство одной музыкальной школы в Туркестане, порядка 900 миллионов тенге, и порядка одного с копейками миллиарда - на строительство спортивных школ в Акмолинской области.

Остальные деньги хранятся у нас - 176 миллиардов тенге лежат на спецсчете Минфина", - сказал журналистам Мади Такиев в кулуарах Мажилиса.