Как используют в Казахстане возвращенные активы?
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Министр финансов Мади Такиев назвал сумму возвращенных активов в бюджет, а также сообщил, на какие цели их направили, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По возврату капитала сегодня с учетом работы Генеральной прокуратуры и тех активов, которые поступили к нам в Комитет по управлению возвращенными активами, поступило 176 миллиардов тенге. Из них выделены деньги на строительство одной музыкальной школы в Туркестане, порядка 900 миллионов тенге, и порядка одного с копейками миллиарда - на строительство спортивных школ в Акмолинской области.
Остальные деньги хранятся у нас - 176 миллиардов тенге лежат на спецсчете Минфина", - сказал журналистам Мади Такиев в кулуарах Мажилиса.
Ранее председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков сообщил, что с начала 2022 года в Казахстан возвращены активы на сумму около 1,5 триллиона тенге
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