Как искусственный интеллект изменит рынок труда
Внедрение новых технологий должно проходить плавно и безболезненно для граждан, считают депутаты
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Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева на обсуждении законопроекта об искусственном интеллекте поделилась прогнозом о том, как технологии изменят рынок труда и систему образования, передает корреспондент BaigeNews.kz.
По ее словам, в Казахстане существуют школы, где обучение ведется без преподавателей, а с использованием ИИ. Такие программы реализуются, в частности, Министерством цифрового развития и AstanaHub. Однако, по мнению депутата, вопрос о полной замене педагога пока не стоит.
Что касается рынка труда, то его достаточно долго будет штормить, считает парламентарий.
"Этот вопрос действительно дискуссионный. Плюс в том, что технология искусственного интеллекта сколько рабочих мест забирает, столько примерно и создает. То есть где-то только 7-10 процентов у нас на сегодняшний день будет разница. Согласно оценкам Всемирного экономического форума, к 2030 году порядка 59% работников в мире должны будут пройти переобучение. Однако готовы ли они к этому? Готовы ли они переобучиться и перетрудоустроиться на те места, которые создаст для них внедрение технологий искусственного интеллекта", - подчеркнула Смышляева.
По словам народного избранника, приоритетом остается благополучие человека, и именно этот принцип заложен в законопроект. Внедрение новых технологий должно проходить плавно и безболезненно для граждан.
"Какое-то время такие вещи придется, наверное, в некоторых областях точно сдерживать. Однако все равно мы к этому придем, но тем не менее это хотя бы должно быть безболезненно для людей", - сказала депутат.
Она также подняла вопрос о скоринговых механизмах, которые все чаще применяются в сфере трудовых отношений для оценки эффективности сотрудников. При этом зачастую работники даже не знают, что подвергаются таким оценкам, что может сказываться на их карьерном росте и уровне зарплаты.
"Международная организация труда уже активно поднимает этот вопрос. В нашем законопроекте использование скоринговых систем в трудовых отношениях ограничено, за исключением предусмотренных законом случаев", - отметила депутат.
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