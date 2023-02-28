Как искали погибших при крушении вертолёта МИ-8, рассказал глава МЧС

Фото: МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил, что комиссия по расследованию крушения вертолета "Казавиаспас" ещё работает и выясняет причины, передает BaigeNews.kz.

"До момента вынесения вердикта комиссии о причине крушения вертолёта и смерти наших сотрудников я пока не могу комментировать. Естественно, мы проводим и своё внутреннее служебное расследование по факту данного крушения. Одно могу сказать, что предварительное заключение - вертолёт был технически исправным. Экипаж, выполняющий данный полёт, был профессиональным. У пилота налёт составлял более 2600 часов. У второго пилота - около 4000 часов и сомневаться в их профессиональном уровне ни в коей мере не приходится. Поэтому как будет заключение комиссии, тогда и будут соответствующие выводы о причинах и смерти и аварийной ситуации", - рассказал он в кулуарах правительства.

Министр сообщил, что датчик, который находится на борту, не сработал.

"Поэтому мы ориентировались на информацию по работе по трекерам, которые установлены дополнительно на борту воздушного судна и по информации дежурного диспетчера аэропорта Уральска. И соответственно, потом, когда начали выходить на связь, многие задаются вопросом в том числе ваши коллеги, что это была не жёсткая посадка, а крушение. Первоначально мы почему подали такую информацию. Что после того, когда мы вышли на связь с нашим сотрудником инженером, он передал, что вертолёт совершил жёсткую посадку, ввиду этого была оперативно дана преждевременная информация о том, что совершил жёсткую посадку вертолёт подразделения Казавиаспас", - добавил он.

По его словам, директор "Казавиаспаса" находится непосредственно на месте крушения. МЧС со своей стороны помогли родственникам погибших в доставке тел и проведении погребальных процедур.