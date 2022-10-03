Как интегрировать детей с синдромом Дауна в общество, рассказала гость проекта "2022"

Фото: BaigeNews.kz

В гостях проекта "2022" побывала руководитель центра "Солнечный мир" Мария Фёдорова. Она рассказала о том, как интегрировать детей с синдромом Дауна в общество, передает BaigeNews.kz.

"Мы должны приложить усилия, наш фонд должен распространять информацию об образовании таких детей, чтобы они легко вошли в это общество. Когда ребёнок подготовлен, с ним проведена правильная работа по педагогической коррекции, с родителями поработал психолог - все эти моменты учтены, то обычно сложности нет. Наши дети сейчас идут в обычные сады, их с удовольствием берут", - рассказала гостья.

Спикер добавила, что если у ребёнка девиантное поведение, он понятия не имеет, что такое "нельзя",то тогда у него не получится интегрироваться в среду других детей, и его родителей попросят забрать чадо из детского сада.

"И мы с этим абсолютно согласны, потому что знаем, что детей с синдромом Дауна можно обучить всему, но для этого нужно время, умение, информация, которую они могут усвоить", - добавила Фёдорова.