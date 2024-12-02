Как иностранные туристы поднимают престиж казахстанской медицины за рубежом

Казахстанцы до сих пор предпочитают лечить сложные заболевания за рубежом, а не в отечественных больницах. В прошлом году ТОП-3 популярных среди наших граждан стран состоял из Турции, Южной Кореи и Израиля. Между тем отечественные клиники сегодня обладают практически такими же технологиями, что и иностранные. Журналист BaigeNews.kz узнал, как в Казахстане развивают внутренний медицинский туризм и какие болезни лечат у нас иностранцы.

С чем связан интерес у граждан к медицинскому туризму, рассказала руководитель аналитического центра "Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Наталья Юшицина. С одной стороны зарубежные клиники обладают комфортными условиями для проживания во время стационарного обследования и лечения. Расположение, логистика, внутренний менеджмент и само предоставление медуслуг полностью устраивает запросы казахстанцев.

С другой стороны, утверждает спикер, как и во всем мире, граждане Казахстана обращают внимание на международную аккредитацию JCI. Ее наличие у клиник является своеобразным гарантом предоставления качественных медицинских услуг.

"В Казахстане тоже есть клиники, аккредитованные по международным стандартам JCI, но, к сожалению, не все об этом знают. Может быть, недостаточно информации в открытых источниках? С другой стороны, таких медучреждений в нашей стране, которые соответствовали столь высоким стандартам всего девять. Это ведущие клиники, входящие в UMC, такие, как республиканские центры нейрохирургии и кардиохирургии. То есть, те, что оказывают сложные медицинские услуги, операции на сердце, сложные хирургические вмешательства при онкологических заболеваниях, лечение детей" - рассказывает Наталья Юшицина.

Например, три года назад Казахстан стал одной из первых среди стран Центральной Азии, в которых заработал центр "Гамма-нож". Технология является золотым стандартом лечения заболеваний центральной нервной системы, его открыли на базе Национального центра нейрохирургии. В том же году в Астане и в Алматы открыты центры томотерапии и ядерной медицины. В Казахстане сегодня проводится радиойодтерапия, электрохимиотерапия, позитронно-эмиссионная томографическая диагностика и химиоперфузия.

Не все знают, что широкий спектр высокотехнологичных медуслуг в нашей стране можно получить за счет средств обязательного медицинского страхования, продолжила Наталья Юшицина, или же в рамках гарантированного объема медицинской помощи. В большинстве своем казахстанцы неохотно верят в возможности отечественной медицины и стремятся получить простые услуги за рубежом. Зачастую это несет за собой лишь финансовые затраты.

Условно медицинский туризм в Казахстане можно поделить на внутренний и выездной. Внутренний – это когда жители страны посещают медорганизации у себя на родине и совмещают процедуры с культурно-туристической программой. То есть когда казахстанцы уезжают из мест проживания в другие регионы, и получают медицинские услуги.

"Зачастую это услуги реабилитационного характера, санаторно-курортное лечение. Например, часто казахстанцы из северных и центральных регионов посещают бальнеологические организации, что находятся на юге. Или жители южных регионов могут обратиться за помощью, допустим, чек-ап пройти в том же Республиканском диагностическом центре. Таким образом и развивается медицинский туризм внутренний", - говорит спикер.

Разумеется, хоть здравоохранение в Казахстане развивается, некоторые технологии нам все же недоступны. Если пациенту необходимо лечение, которое наши больницы не в силах оказать, министерство направляет его за рубеж, за счет гарантированного объема медицинской помощи.

Есть перечень заболеваний, утверждённый минздравом, при которых такое возможно, говорит Наталья Юшицина. Их не так много, например, артериовенозные опухоли, требующие радиохирургического лечения, то есть нужен гамма-нож. О нем эксперт рассказывала выше. Однако пока некоторые локализации в недоступных хирургически, но функционально значимых областях головного мозга, охватить невозможно.

"Существует даже рабочий орган по направлению граждан Казахстана на лечение в зарубежные клиники. Утверждены процедуры, каким образом пациенты могут воспользоваться их услугами. Также к заболеваниям, при которых наши люди могут быть направлены на лечение за рубеж, относятся злокачественные новообразования глаза, требующие радиохирургического лечения, кератопротезирование и стеноз гортани. Но такой список весьма ограничен", - отметила Наталья Юшицина.

Тем более интересным может показаться казахстанцам популярность нашей медицины у иностранных туристов. В прошлом году, к примеру, свыше 2000 жителей зарубежных стран посетили клиники UMC. Порядка 140 из них получили стационарные услуги.

"Казахстан привлекает иностранцев не только как место с историей и традициями. К нам приезжают и за лечением. В основном это жители ближнего и дальнего зарубежья, которые пользуются медицинскими услугами в крупных городах республиканского значения. Медицинские туристы прибывают из Турции, Германии, Великобритании, США и даже Австралии. Из стран ближнего зарубежья можно отметить Узбекистан, Россию, Таджикистан и Кыргызстан. Вероятно, у вас может появиться вопрос: какие же направления в медицине вызывают у них интерес? Как правило, это кардиология. Многие обращаются при нарушении ритмов сердца, инфаркте миокарда, стенокардии и других острых состояниях. Также обращаются за лечением неврологических заболеваний. Достаточно популярны травматологические направления, кардиохирургия, урология и центры экстракорпорального оплодотворения", - говорит Наталья Юшицина.

Свою роль играет в этом положительный образ Казахстана, который сложился в мировом сообществе за многие годы. Доверие подкрепили значимые события, такие как выставка ЭКСПО 2017 и Всемирные игры кочевников. Членство республики в международных организациях, таких как ООН, ШОС, ЕАЭС и миротворческие инициативы Казахстана. А еще лечиться в нашей стране выгодно финансово, подчеркивает Наталья Юшицина.

При этом она напоминает, что сфера медтуризма созависима от развития туризма классического. Поэтому поддержка государства оказывается, в первую очередь, основной сфере. Так, с каждым годом пополняется список безвизовых для Казахстана стран, отменяются миграционные карточки, визовые режимы упрощаются.

"Национальный оператор "Turar Healthcare" ежегодно анализируют состояние медицинской инфраструктуры и участвуют в планировании по объектам медицинской инфраструктуры в регионах и, в целом, по стране. При этом используются международные стандарты качества и безопасности пациентов для создания условий. Планируется строительство крупных объектов, таких как университетские больницы в больших городах. Касательно самого качества услуг здравоохранения, большое внимание уделяется обеспечению качества медицинских услуг на законодательном уровне. При разработке и утверждении стандартов, клинических протоколов, алгоритмов действия организации медицинской помощи учитываются именно международные стандарты. И все действия, которые выполняются на уровне врачей, медицинских сестер, как раз сравниваются со стандартами, тем самым достигается качество медицинских услуг. С одной стороны, я говорила о международной аккредитации, о соответствии международным стандартам. С другой стороны, в Казахстанке есть национальные стандарты аккредитации и с каждым годом все больше медорганизаций получают именно национальную аккредитацию", - рассказала Наталья Юшицина.

Спикер считает, что сегодня услугами медицинского туризма может воспользоваться каждый казахстанец. И прежде чем выезжать в другие страны, Наталья Юшицина советует узнать, не лечат ли то или иное заболевание в нашей стране.