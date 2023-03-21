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Как идёт строительство плотины в предгорьях Алматы
Министр по ЧС Юрий Ильин с рабочей поездкой прибыл в Алматы, где проверил ход строительства важного для города объекта — селезадерживающей плотины "Аюсай" в бассейне реки Улкен Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
На месте строительства плотины руководитель "Казселезащиты" Кайрат Бекенов доложил министру о ходе строительно-монтажных работ.
"Высота селезадерживающей плотины Аюсай по проекту составляет более 41 м, объем селехранилища — 2,3 миллиона кубометров. Планируемый срок завершения — апрель 2023 года. На сегодняшний день работы на объекте ведутся без перерыва, выполняются работы по устройству земляной, а также ячеистой плотин: центральная секция с водовыпуском, правобережный устой, строительство высоковольтной линии, автодороги", — рассказали в МЧС.
Кроме того, проводятся работы по благоустройству и озеленению плотины. По состоянию на 21 марта строительно-монтажные работы завершены на 89 процентов.
Стоит отметить, что бассейны рек Улкен Алматы и Аксай относятся к первой категории селевой опасности. Только в бассейне реки Улкен Алматы расположено 89 ледников, 20 моренно-ледниковых озер и Большое алматинское озеро (БАО).
Строительство плотины "Аюсай" позволит минимизировать угрозу от селевых потоков и обеспечит надежную защиту населения и объектов Бостандыкского, Алмалинского районов города Алматы.
По результатам визита в предгорьях Алматы, Юрий Ильин дал поручение "Казселезащите" и строительной организации. Особое внимание было уделено вопросам качества и срокам выполнения строительно-монтажных работ.
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