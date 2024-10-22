Как идёт строительство Национального университета спорта в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев проинформировал первого заместителя премьер-министра Романа Скляра о ходе строительства Национального университета спорта в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Работы перешли ко второму этапу, в рамках которого будут завершены ключевые объекты университета: конференц-зал, административный блок, аудитории, библиотека с научно-исследовательским центром, столовая и крытая главная аллея. Также запланировано строительство студенческих общежитий, жилых корпусов для преподавателей и медицинско-реабилитационного центра.
"Национальный университет спорта предоставит полный образовательный цикл — от среднего специального образования до магистратуры и докторантуры. Колледж сможет одновременно принять более 500 студентов, а университет — свыше 2000 бакалавров, а также 60 магистрантов и докторантов", - сообщили в министерстве.
Открытие нового образовательного учреждения создаст возможности для подготовки в Казахстане высококвалифицированных специалистов в сфере спорта высших достижений. В университете будут проходить обучение будущие тренеры, менеджеры, спортивные психологи и научные сотрудники. Спортивная инфраструктура комплекса обеспечит национальным сборным необходимые условия для подготовки к международным соревнованиям по таким видам спорта, как художественная гимнастика, бокс, тхэквондо, дзюдо, греко-римская и вольная борьба, гребля, баскетбол, волейбол, мини-футбол, лёгкая атлетика и плавание.
Завершение строительства университета запланировано на конец 2025 года.
Самое читаемое
- Суд вернул жительнице Тараза отобранное акиматом жильё
- "Доказать всем, что я не такая": почему Татьяна Ким решила стать успешной бизнесвумен
- С вещами на выезд: 50 иностранцев выдворили из Алматинской области
- Землетрясение произошло в Кыргызстане
- "Барыс" за полминуты до конца матча вырвал сенсационную победу у минского "Динамо"