Поступали угрозы - адвокат Бишимбаева подал заявление в полицию

Адвокат Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов подал заявление в полицию из-за угроз, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, ему поступали звонки с неизвестных номеров, а также сообщения в Instagram с разных аккаунтов.

Заявление адвокат подал месяц назад.

"Уголовное возбуждено. Правда, особо никто не ищет этих людей в полиции, как я понял. Приблизительно в то же время, как и судье, так же и мне, наверное, в это же время поступали угрозы. Одновременно уголовное дело возбуждено. Но смысла, кажется, нет. Никто там искать никого не собирается", - сказал Ерлан Газымжанов в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

В МВД сообщили, что управлением полиции района Сарыарка Астаны по заявлению адвоката по факту угрозы со стороны неизвестных лиц начато досудебное расследование по части 2 статьи 409 УК - угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования.

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение. По заявлению судьи УП района Сарыарка ДП г.Астана начато досудебное расследование по ст. 407 ч. 1 УК (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного расследования).

Досудебное расследование продолжается. Иная информация, согласно ст. 201 УПК РК (недопустимость разглашения данных досудебного расследования) не может быть предоставлена", - сообщили в МВД.

Напомним, вердикт по громкому делу огласили 13 мая. Экс-министра Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения. Его родственника Бахытжана Байжанова - к четырём годам.

Адвокаты потерпевшей стороны и брат убитой девушки согласились с приговором суда. С заявлением также выступили прокуроры.

Отец Салтанат Нукеновой Амангельды Нукенов считает, что Байжанов получил мягкое наказание.

Бахытжан Байжанов подал апелляцию на решение суда.