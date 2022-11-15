Как и когда введут в обращение цифровой тенге?

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Цифровые национальные валюты уже перестали быть предметом праздного интереса отдельных юрисдикций, а являются мировым трендом.

До конца 2022 года Президент Казахстана на основании результатов пилотного проекта примет решение, нужен ли стране цифровой тенге, или нет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Более 90 центральных банков разных стран мира уже изучают внедрение цифрового аналога национальных валют, из них 29 в пилотном режиме тестируют их. В ЕС идут активные исследования и обсуждения с участниками рынка о запуске цифрового евро, и в 2023 году должно быть принято решение о его внедрении. В США в этом году вышел Указ президента Байдена о криптовалютах и цифровой валюте центрального банка, где говорится о том, что необходимо исследовать тему внедрения цифровых валют. В Китае уже запустили цифровой юань в 15 провинциях, оборот составил в эквиваленте 1,5 миллиарда долларов.

Председатель Центра развития платежных и финансовых технологий НБ РК Бинур Жаленов в день рождения тенге, на Х Конгрессе финансистов Казахстана рассказал, что в Казахстане понимают цифровую валюту – цифровой тенге, как третью форму расчётов и платежей, в дополнение к наличной и безналичной.

"Цифровой тенге будет комбинировать свойства как наличных, так и безналичных средств. Как и наличными средствами, ими можно будет расплачиваться в режиме офлайн, не имея доступ в интернет. Точно также, цифровой тенге гарантирован государством, анонимность цифровых тенге приближена к наличным деньгам. Также цифровым тенге можно расплачиваться онлайн – в онлайн-магазинах, банковских приложениях и так далее. Уникальные свойства цифрового тенге – программируемость и смарт-контракты, которые открывают возможности для участников рынка. Возможность восстановления при утере устройства, где хранятся цифровые тенге, и возможность использование по целевому назначению без угрозы анонимности", - пояснил Бинур Жаленов.

Цифровой тенге будет не заменой наличных тенге, а станет дополнением к ним. Он, будучи обязательством Нацбанка, мог бы привести к неконтролируемым перетокам ликвидности с текущих счетов и депозитов, поэтому финрегулятор сделал цифровой тенге лишь платёжным средством, а не средством накопления.

Контроль над данными Нацбанк планирует оставить в руках у потребителя. Среди новых возможностей - цепочка офлайн-транзакций, что сделает безналичные платежи цифровой валютой доступным, и цифровой тенге можно использовать в местах с ограниченным доступом к интернету.

Ещё одно нововведение, которое привнесёт цифровой тенге в жизнь общества - повышение эффективности расходования госсредств без ущерба анонимности.

"Будет возможность выпускать токены цифрового тенге специального назначения, которые можно адресно потратить только на определённые цели. Готов механизм маркировки и обратной маркировки токенов. Иными словами, если государство выпустило цифровые тенге на выплату пособий, но именно эти токены маркируются, и мы имеем возможность остледить, чтобы человек получил эти деньги именно в виде пособия. Но как только получатель начинает тратить эти деньги, в магазине или торговых сетях, они теряют маркировку, становятся обычными цифровыми тенге, которые уже не отслеживаются", - сказал Жаленов.

Цифровые тенге уже здесь

В октябре в Казахстане протестировали полный жизненный цикл цифрового тенге за 5 дней пилотного проекта. Участники банковского рынка разработали специальные приложения, на счета участников эксперимента зачислили цифровые тенге, и они расплачивались ими в определённых торговых токах. За пять дней люди провели 3594 транзакций, 68% из них - покупки с помощью цифровых тенге.

В ходе тестирования специалисты Нацбанка поняли, что в целом система жизнеспособна, но требует доработки. В целом, если цифровой тенге всё-таки внедрят, финрегулятор не ждёт существенных перетоков ликвидности, цифровой тенге не создаст угрозы для финансовой стабильности.

"Во время пилота всё работало. По итогам мы сделали вывод, что технологически достижимы эти вещи после ряда доработок в части кибербезопасности. Мы проверили всё - целевое назначение, лимит суммы транзакций, ограничение на торговые сети, это всё демонстрационные сценарии, не все из них будут применяться в итоге (...). Для шоковых сценариев мы предусматриваем такие меры регулирования как контроль объёма средств, которые пользователь может перевести из электронных денег в цифровой формат и наоборот. Прогнозируемый уровень ЦТ - 5,7% от ВВП", - отметил финансист.

До 15 декабря Нацбанк опубликует доклад о вызовах и рисках, с результатами экономического моделирования, и в рамках модели государство примет решение, нужен ли ЦТ экономике.

"Если будет принято решение о внедрении цифрового тенге, мы считаем, что достижение целевого его состояния займёт около трёх лет, поэтапный подход. То есть, в случае запуска в конце 2022 года, уже в 2023 году будет доступен ряд функциональностей для участников рынка и потребителей, и постепенно этот ряд мы будем наращивать. Сначала будет программируемость токенов целевого назначения, в 2024 году цифровой тенге будет доступен офлайн, и в 2025 году мы выйдем на полное использование всех возможностей",- заключил Жаленов.

Итоговое решение о судьбе цифрового тенге будет принято до конца года.