Как готовятся к референдуму в Казахстане
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6 октября в Казахстане пройдёт республиканский референдум, на котором граждане страны решат быть или не быть АЭС. О подготовке к этому значимому событию рассказали в Центральной комиссии референдума, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Председатель и члены комиссии начали объезд всех 20 регионов с инспекционными визитами, а также с целью оказания методической и практической помощи территориальным комиссиям референдума.
"Мы посетили уже семь регионов, провели инспекционный контроль по подготовке к проведению референдума территориальными комиссиями, всеми уполномоченными органами Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской областей, Шымкента по вопросам качества обучения и его организации, а также оснащения участков для голосования. Также проанализировали практические кейсы", - рассказал председатель ЦКР Нурлан Абдиров на втором заседании Центральной комиссии референдума.
Завершено обучение 1 722 членов территориальных комиссий референдума. Со 2 по 15 сентября прошли обучение председатели, заместители председателей, секретари участковых комиссий. Обучены 30 981 человек. До 5 октября планируется обучение членов участковых комиссий референдума. Их количество составляет 37 346 человек.
"С завтрашнего дня коллеги посетят ряд регионов, проверят организацию обучения и готовность участков для голосования", - отметил Нурлан Абдиров.
Также на заседании заслушаны руководители аппаратов акиматов всех регионов. Они отчитались об обеспечении условий для лиц с инвалидностью при проведении референдума, материально-техническом оснащении участков для голосования, предоставлении списка граждан, имеющих право голосования.
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