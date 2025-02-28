  • 28 Февраля, 20:38
  • BAIGENEWS

Как готовятся к паводковому периоду в Казахстане, рассказали в Минводы РК

В интервью представитель ведомства заверил, что ситуация прошлого года не повторится.

Сегодня, 20:18
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 20:18
Сегодня, 20:18
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Фото: BaigeNews.kz

Готовы ли казахстанские гидросооружения к приходу большой воды этой весной? Гостем нового выпуска программы "Важная тема" на Baigenews.kz стал Сәкен Әтел, руководитель управления Комитета Министерства водных ресурсов и ирригации РК. Вместе с ним мы обсуждаем подготовку к возможному приходу большой воды. Какую работу провели для укрепления гидросооружений? Сколько денег на это потратили? Ответы узнаете в интервью. 

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