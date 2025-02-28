Как готовятся к паводковому периоду в Казахстане, рассказали в Минводы РК
В интервью представитель ведомства заверил, что ситуация прошлого года не повторится.
Сегодня, 20:18
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Сегодня, 20:18Сегодня, 20:18
74Фото: BaigeNews.kz
Готовы ли казахстанские гидросооружения к приходу большой воды этой весной? Гостем нового выпуска программы "Важная тема" на Baigenews.kz стал Сәкен Әтел, руководитель управления Комитета Министерства водных ресурсов и ирригации РК. Вместе с ним мы обсуждаем подготовку к возможному приходу большой воды. Какую работу провели для укрепления гидросооружений? Сколько денег на это потратили? Ответы узнаете в интервью.
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