Подготовка кадров для ядерной и атомной промышленности в Казахстане выходит на новый уровень. В настоящее время обучение ведется в шести ведущих вузах страны, где по данной специальности обучается 921 студент, причем 96 процентов из них получают образование на основе государственных грантов. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказала заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульжан Джарасова, передает BaigeNews.kz.

Гульжан Джарасова отметила, что Казахстан активно развивает стратегическое партнерство с ведущими мировыми университетами в данной сфере.

В КазНУ имени аль-Фараби создан филиал МИФИ (РФ), в университете Есенова – консорциум немецких технических вузов, а в Алматинском университете энергетики и связи имени Г. Даукеева открыт филиал университета Анхальта (ФРГ) для подготовки специалистов в энергетике.

Новая модель подготовки инженеров включает раннюю профориентацию через инженерные классы в школах и интеграцию вузов с производством. В рамках проекта "Мамандығым – Болашағым" 91 вуз разработал 902 новые программы на основе отраслевых Атласов профессий.

"В концепции развития высшего образования предусмотрен переход на модель опережающего кадрового обеспечения. Это позволяет готовить специалистов, востребованных в промышленности и энергетике, с учетом современных требований рынка труда. Мы ориентируемся на международный опыт и учитываем запросы ключевых отраслей экономики", — подчеркнула Джарасова.

Приоритетным направлением является интеграция цифровых технологий в образовательный процесс. В нескольких вузах началась подготовка инженеров, обладающих компетенциями в области искусственного интеллекта.

В этих программах участвуют Кызылординский университет имени Коркыт ата совместно с Сеульским национальным университетом науки и технологий, Сатпаев Университет совместно с Городским университетом Гонконга, а также Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева.

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан активно работает над превращением страны в образовательный хаб Центральной Азии, сотрудничая с вузами 12 государств. В рамках этих партнерств уже открыты филиалы 16 престижных университетов из США, Великобритании, Италии, Китая, России, Франции и Южной Кореи, большинство из которых специализируются на подготовке инженерных кадров.

Гульжан Джарасова подчеркнула, что за последние три года университеты выпустили более 1800 специалистов, а с 2000 года дипломы получили свыше 4500 студентов, магистрантов и докторантов.