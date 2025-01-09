В Казахстане в последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к экологической сфере. В 2023 году количество экологических организаций в стране увеличилось на 15%. Рынок труда в этой области потребовал более трех тысяч специалистов. Поэтому на фоне глобальных экологических вызовов, таких как изменение климата и загрязнение окружающей среды, обучение будущих специалистов-экологов становится одним из приоритетных направлений в высшем образовании. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, как готовят экологов в Астане, и какие требования предъявляются к их подготовке.

Образовательные программы: три уровня подготовки

Заведующая кафедрой "Управление и инжиниринг в сфере охраны окружающей среды" ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Румия Тазитдинова рассказала, что университет активно формирует новое поколение специалистов. Они способны решать современные экологические вызовы: от борьбы с изменением климата до управления природными ресурсами.

"Подготовка экологов в ЕНУ ведется на трех уровнях: бакалавриат, магистратура и докторантура. Бакалавры обучаются по программе "Экология и природопользование", которая предлагает два направления: биоэкологию и геоэкологию. Эти направления помогают студентам изучать взаимосвязь между биологическими и географическими системами, что особенно важно для понимания проблем экологии", — рассказала спикер.

Для магистров разработаны программы по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и управлению ими. По словам Румии Тазитдиновой, ЕНУ уже восемь лет сотрудничает с Российским университетом дружбы народов (РУДН), предлагая магистрантам программу двойного диплома.

"Докторантура реализуется по направлению "Экология и природопользование". В университете функционирует диссертационный совет, который обеспечивает качественную подготовку научных кадров. В 2024 году обновленный состав совета провел две успешные защиты докторских диссертаций", — поделилась Румия Тазитдинова.

Как отметила спикер, в прошлом году на первый курс поступило 50 студентов. В результате были сформированы три группы на разных языках обучения.

"После поступления у нас проходит тестирование или собеседование. Студенты, у которых есть сертификаты IELTS уровня B2, могут обучаться в полиязычной группе. Видно, что количество студентов сократилось в два-три раза, поскольку проходной балл был повышен. Это связано с тем, что наш университет приобрел статус исследовательского, и теперь основной акцент сделан на прием магистрантов и докторантов. Поэтому количество студентов постепенно сокращается", — пояснила спикер.

От науки к практике и актуальные исследования

По словам Румии Тазитдиновой, студенты первых и вторых курсов проходят учебные практики в природных парках и заповедниках, таких как Бурабай и Каркаралы.

"На старших курсах производственная практика начинается: студенты работают с Министерством экологии, сельского хозяйства, с такими компаниями как КазМунайГаз, Казгидромет, КазТрансОйл и другими ведущими организациями. Это дает им возможность не только накапливать знания, но и применять их на практике, изучая климатические изменения, выбросы углекислого газа и другие важные вопросы", — рассказала она.

Кроме того, преподаватели и студенты университета активно занимаются сокращением выбросов парниковых газов и улучшением качества питьевой воды в сельских районах Казахстана.

"В ходе исследований, проведенных в Казахстане, также выявилось, что жители ближайших сел Павлодарской и Акмолинской областей страдают от отсутствия экологически чистых источников воды. Наши профессора и студенты активно занимаются и работают над решением этого вопроса", — рассказала она.

По словам Румии Тазитдиновой, важное внимание уделяется вопросам достижения углеродной нейтральности Казахстана к 2050 году.

"В этом году совместно с кафедрой математического моделирования запланирован пилотный проект. Это будет совместная работа двух кафедр. Моделирование будет происходить с их стороны, а мы будем заниматься экологической частью, рассчитывая углеродный след нашего университета", — поделилась спикер.

Также важной темой является исследование проблемы опустошения и солености земель. На кафедре ученые занимаются разработкой методов, которые помогают бороться с этим явлением.

"Одним из решений является использование специальных растений для десалинизации почвы. Эти растения также могут быть использованы в качестве корма для животных, что приносит значительную пользу не только экосистеме, но и сельскому хозяйству, так как улучшает качество почвы и способствует естественному восполнению микро- и макроэлементов", — рассказала спикер.

Международное сотрудничество

Как отметила Румия Тазитдинова, Евразийский национальный университет сотрудничает с такими вузами, как Мадридский политехнический университет, Босфорский университет, университет Греции, МГУ и другими.

Магистранты и докторанты проходят научные стажировки за границей, а приглашенные профессора из этих вузов читают лекции для студентов ЕНУ.

"Мы стремимся интегрировать лучшие мировые практики в обучение наших студентов. Совместные исследования и обмен опытом делают их подготовку максимально качественной", — отмечают в университете.

Новые дисциплины: фокус на устойчивом развитии

С учетом изменения экологического кодекса Казахстана в образовательные программы введены новые дисциплины: основы ESG, устойчивое развитие, зеленая экономика и экологическая безопасность.

"В университете активно внедряются дисциплины, которые включены в обязательные и минорные программы. Эти курсы предлагаются не только студентам кафедры, но и обучающимся других образовательных программ. Они позволяют студентам изучать современные подходы к решению экологических проблем и готовят их к работе в глобальной экологической повестке", — поделилась Румия Тазитдинова.

Преподаватели кафедры внедряют интегрированные курсы, в которых рассматривается, как искусственный интеллект может помочь в проектировании.

По словам Тазитдиновой, студенты учат использовать программы для статистики, такие как Python и Art Studio, для построения диаграмм и графиков.

"Чтобы создать такие визуализации, необходимо закодировать данные, и в этом может помочь ChatGPT. Но злоупотреблять этим инструментом нельзя. Поэтому система антиплагиата в университете настолько эффективна, что она может распознать попытки обмана", — рассказала спикер.

Румия Тазитдинова подчеркнула, что выпускники университета трудятся в министерствах, международных организациях, исследовательских центрах и частных компаниях, решая важнейшие задачи по сохранению природы и улучшению качества жизни.

"Компании, как КазМунайГаз постоянно обращаются с проектами и принимают наших выпускников на работу. Также сотрудничаем с КазТрансОйл, КазГидромет, Министерством экологии и природных ресурсов, а также с региональными комитетами по охране окружающей среды и Министерством сельского хозяйства", —подытожила спикер.

Как отмечают в университете, интерес к экологическим специальностям растет, а высокие требования к качеству подготовки обеспечивают успешное трудоустройство выпускников.