Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки по столице проверил, как продвигается строительство ключевых инфраструктурных объектов, в их числе — газовая тепловая станция "Туран", передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На стройплощадке ГТС "Туран" премьеру сообщили, что станция практически готова — вторая очередь завершена на 98%. После запуска новых мощностей "Туран" станет крупнейшей газовой станцией в стране — её мощность достигнет 600 Гкал/час. В связке с другими источниками тепла столицы — ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ГТС "Юго-Восток" — она формирует основу для стабильного теплоснабжения Астаны. Сейчас общий объём мощности составляет 4 104 Гкал/час, что с запасом покрывает даже пик потребления города — 3 578 Гкал/час. Благодаря этому в нынешнем отопительном сезоне у столицы есть тёплый резерв — порядка 500 Гкал/час.

"Для обеспечения стабильного отопления функционирует пять источников. Мы находимся на газовой теплостанции "Туран". Производимая мощность - 600 Гкал. В целом пять источников вырабатывают 4,1 тыс. Гкал. В самый холодный период зафиксирован профицит 500 Гкал. Данная тепловая станция обеспечит юго-западную часть города", — сообщил заместитель акима столицы Ерсин Отебаев.

По его словам, работа станции полностью автоматизирована, а будущие операторы проходят обучение по дуальной системе. Техническое оснащение впечатляет: немецкие, финские и российские технологии, низкий уровень выбросов — оксид азота снижен в 3–5 раз по сравнению с нормативами. Сейчас ГТС "Туран" отапливает районы Есіл и Нұра, а также крупные соцобъекты и предприятия. До 2035 года планируется построить ещё несколько мощных станций и модернизировать имеющиеся.

"В условиях активного роста населения и расширения городской инфраструктуры строительство современных источников теплоснабжения имеет особое значение", — отметил Олжас Бектенов.

Напомним, также премьер ознакомился с ходом строительства столичного LRT, где в сентябре планируется начать тестовый запуск поездов — пока без пассажиров, чтобы обкатать оборудование и системы.

Проекты реализуются с опережением графика — и уже в ближайшем будущем станут важной частью городской жизни.