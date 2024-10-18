Как госпрограмма помогла сельчанам из области Жетысу начать бизнес

Откорм скота, молочная ферма или хлебопекарня. Льготное кредитование по госпрограммам в Казастане помогает открывать перспективные бизнес-проекты в сельской местности. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с предпринимателями из области Жетысу, которые с помощью государства воплотили мечты в жизнь и помогли своим селам.

Одним из тех, кто воспользовался условиями программы, стала Акбота Ахметова из села Мукыры Коксуского района. Льготный кредит под 2,5% на 7,6 миллиона тенге ее семья взяла для выращивания и откорма овец. В прошлом году животноводы закупили 175 голов, а в этом их количество возросла уже до 200.

"У нас казахская порода овец. В октябре мы вернули их с Жайляу. Кормим их по режиму. Никаких гормонов, только натуральное. В рационе: кукуруза, пшеница, соли, кальций, витамины. Есть даже соя, чтобы питание было разнообразным. Например, каждый день они должны съедать 300 или 200 грамм корм. Уже в семь часов утра они кушают клевер, потом в одиннадцать часов - смесь из кормов, в обед уже поить начинаем. Такая у них интересная жизнь", - рассказывает бизнес-вумен.

Дело получилось семейным. Вместе с супругом Акбота Ахметова задумалась заняться животноводством во время пандемии коронавируса, когда города и села были закрыты на карантин. Детям хотелось чего-то домашнего, отмечает предприниматель, а так как родители мужа раньше занимались животноводством, решение было принято быстро.

"К тому времени мы уже переехали из Астаны в Талдыкорган. До этого родители супруга 15 лет разводили овец, крупно и мелко рогатый скот. В то время они жили на фазенде, в сельской местности. Но мы не стали останавливаться только на скоте. Сейчас содержим около 500 пекинских уток, до 300 мускатных уток и 200 гусей. Сделали мы это, чтобы получать дополнительный доход. Деньги должны циркулировать, так устроены откормочные площадки", - говорит фермер.

Мускатные утки, рассказывает Акбота Ахметова, быстро размножаются, поэтому владельцы хозяйства планируют оставить себе 100 штук, чтобы в дальнейшем увеличить их число в десять раз. Если это получится сделать, фермеры будут расширяться.

"Программа "Ауыл аманаты" дала нам два года каникул. Платить по кредиту мы начнем только в октябре следующего года. Планируем закрыть эти 7,6 миллиона тенге, чтобы потом взять сразу 30. Мы купили соседний участок на 12 соток и хотим весной построить отдельный птичник. Мы бы, например, еще производственный холодильник купили. Без большого морозильника нельзя работать. Когда массовый забой у нас, там максимум 40-50 туш помещается", - делится планам Акбота Ахметова.

Корма закупаются за деньги, что семья получает с продажи бройлеров. Мясо птицы пользуется спросом на коммунальном рынке. А овцами интересуются покупатели из социальных сетей. В основном они отправляются в Алматы. За год у фермеров сформировалась собственная клиентская база.

Открыть молочную ферму в ближайшем будущем планирует другой предприниматель из Кербулакского района. Сейчас Асхат Малимбаев готовит документы и ждет финансирования. В планах взять 20 коров алатауской породы. Они, по словам бизнесмена, больше подходят местному климату.

"Сейчас мы готовим проект, чтобы точно понимать, куда будем сдавать сырье. У нас сельчане доят коров, но сдать молоко некуда. Наверное, займусь этим вопросом для начала. До этого я уже брал кредит по программе. Убедился, что она походит для сельской местности. На развитие бизнеса мне было необходимо 8 миллионов 600 тысяч тенге. Открыл в селе пекарню", - рассказывает предприниматель.

Из личного архива Асхата Малимбаева

Сегодня там посменно работает восемь человек. В день из печей выходит до 500 различных хлебобулочных изделий. Раньше выпечку везли из Алматы, но Асхат Малимбаев хотел, чтобы в селе Карашокы на своих столах видели свежий хлеб, только из печи. В планах бизнесмена выйти на новые рынки, но это уже дело времени.

Из личного архива Асхата Малимбаева

В этом году по программе "Ауыл аманаты" в области Жетысу выделили 2 миллиарда 816 миллионов тенге. На сегодняшний день уже одобрены 342 заявки.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва в прошлом году обозначил, что проекты "Ауыл аманаты" и "Ауыл – Ел бесігі" должны стать основой новой Концепции развития сельских территорий. Тогда Президент отметил необходимость системных мер по сохранению и улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, повышению урожайности и диверсификации культур.