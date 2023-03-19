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El.kz Сегодня, 10:27
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Сегодня, 10:27
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Фото: El.kz

Как голосуют лидеры партий, претендующих на места в мажилисе

Лидеры партий, участвующих в выборах мажилиса и маслихаты активно отдают свои голоса и публикуют фото с избирательных участков, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель Народно-демократической патриотической партии партии "Ауыл" Али Бектаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов на избирательном участке в Астане. 

Председатель партии зелёных "Байтақ" Азаматхан Амиртаев проголосовал на внеочередных выборах на 52 избирательном участке, расположенном в столичной школе-лицее №92.

"С утра наблюдается активность народа. Это хорошая тенденция. Я уверен, что эти выборы пройдут справедливо. Мы, как участники, будем ждать результаты. Как работали - такой же результат будет. Здесь самый главный вопрос - доверие народа. Народ кому поверит, тот и, думаю, станет депутатом и будет работать на благо государства", - сказал Азаматхан Амиртаев. 

Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов проголосовал на участке №158 в Астане.

Лидер партии Amanat Ерлан Кошанов на выборы пришёл вместе с супругой. Он проголосовал в Астане на избирательном участке №110 в здании АО "Қазақстан темiр жолы".

Фото со страницы www.facebook.com/y.koshanov 

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#выборы #партии #Мажилис
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:27
61
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