Как голосуют лидеры партий, претендующих на места в мажилисе

Лидеры партий, участвующих в выборах мажилиса и маслихаты активно отдают свои голоса и публикуют фото с избирательных участков, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель Народно-демократической патриотической партии партии "Ауыл" Али Бектаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов на избирательном участке в Астане.
"С утра наблюдается активность народа. Это хорошая тенденция. Я уверен, что эти выборы пройдут справедливо. Мы, как участники, будем ждать результаты. Как работали - такой же результат будет. Здесь самый главный вопрос - доверие народа. Народ кому поверит, тот и, думаю, станет депутатом и будет работать на благо государства", - сказал Азаматхан Амиртаев.
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