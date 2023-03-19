Как голосуют лидеры партий, претендующих на места в мажилисе

Фото: El.kz

Лидеры партий, участвующих в выборах мажилиса и маслихаты активно отдают свои голоса и публикуют фото с избирательных участков, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель Народно-демократической патриотической партии партии "Ауыл" Али Бектаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов на избирательном участке в Астане.

Председатель партии зелёных "Байтақ" Азаматхан Амиртаев проголосовал на внеочередных выборах на 52 избирательном участке, расположенном в столичной школе-лицее №92.