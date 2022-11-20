Как голосует казахстанская молодёжь за рубежом

Фото: BaigeNews.kz

Молодёжь Казахстана голосует на выборах президента из разных частей света. Совсем недавно открылись избирательные участки в Северной Америке и нашим согражданам ещё предстоит сделать выбор. А молодые казахстанцы в Европе уже успели отдать свои голоса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Хоккеистки из Алматинского клуба "Айсулу" проголосовали в Будапеште - столице Венгрии.

Свою активную гражданскую позицию показали и казахстанцы, находящиеся в Стамбуле.

Сегодня в семь утра в Посольстве Казахстана в Бельгии открылся избирательный участок №241, куда пришли голосовать сограждане постоянно или временно проживающие в Бельгии и Люксембурге.

Председатель избирательной комиссии участка Тимур Султангожин отметил высокую явку на голосовании.

"На избирательном участке ожидаем высокую явку. На данный момент уже достаточно много людей проголосовало, в основном, это наши студенты, сотрудники посольства, их семьи, а также граждане, проживающие в Бельгии, Люксембурге на временной и постоянной основе. До конца дня ожидаем повышение явки, повышение интереса", - сказал он.

Казахстанка Айнагуль Абдикаликова проживает в Бельгии больше года. Она поделилась своим мнением о важности каждого голоса.