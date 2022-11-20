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BaigeNews.kz Сегодня, 20:20
209
Сегодня, 20:20
209
Фото: BaigeNews.kz

Как голосует казахстанская молодёжь за рубежом

Молодёжь Казахстана голосует на выборах президента из разных частей света. Совсем недавно открылись избирательные участки в Северной Америке и нашим согражданам ещё предстоит сделать выбор. А молодые казахстанцы в Европе уже успели отдать свои голоса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Хоккеистки из Алматинского клуба "Айсулу" проголосовали в Будапеште - столице Венгрии.

Свою активную гражданскую позицию показали и казахстанцы, находящиеся в Стамбуле.

Сегодня в семь утра в Посольстве Казахстана в Бельгии открылся избирательный участок №241, куда пришли голосовать сограждане постоянно или временно проживающие в Бельгии и Люксембурге. 

Председатель избирательной комиссии участка Тимур Султангожин отметил высокую явку на голосовании.

"На избирательном участке ожидаем высокую явку. На данный момент уже достаточно много людей проголосовало, в основном, это наши студенты, сотрудники посольства, их семьи, а также граждане, проживающие в Бельгии, Люксембурге на временной и постоянной основе. До конца дня ожидаем повышение явки, повышение интереса", - сказал он. 

Казахстанка Айнагуль Абдикаликова проживает в Бельгии больше года. Она поделилась своим мнением о важности каждого голоса. 

"Я живу в Бельгии больше года по семейным обстоятельства, приехали работать здесь. Сегодня пришла голосовать, потому что это гражданский долг. Считаю, что каждый гражданин Казахстана должен выразить свою позицию и свой выбор", - подчеркнула она. 

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#Голосование #выборы в президенты #избирательный участок
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 20:20
209
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