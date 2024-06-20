Как голливудская актриса: девушка-полицейский из Атырау набирает популярность в Казнете

21-летняя девушка-полицейский из Атырауской области набирает популярность в социальных сетях. Следователь Юлия Кузнецова ведёт блог о службе в органах. Её красота и свободное владение казахским языком покоряют миллионы людей. Для неё стало полной неожиданностью, что суета полицейских будней интересна тысячам подписчиков из разных регионов страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Юлия Кузнецова родилась в Курмангазинском районе Атырауской области. В старших классах она участвовала в соревнованиях по начальной военной подготовке и являлась командиром команды. Выезжала на районные, областные, республиканские соревнования. Уже в то время она была лучшим стрелком в школе, хорошо бегала, с легкостью разбирала и собирала автомат. На протяжении нескольких лет она непрерывно занимала первые места по данным нормативам.

Девушка рассказывает, что именно тогда поняла, что такая сфера жизни ей нравится больше всего, и начала искать разные военные вузы для поступления. Вместе с тем её терзали сомнения: а правильное ли решение она принимает. Ведь большая часть людей плохо относятся к сотрудникам полиции, жалуются, что полицейские ничем не помогают людям. Всех сотрудников полиции, несмотря на разные должности и обязанности, судят по одному поступку.

"Я хотела доказать людям, что сотрудники полиции, а именно следователи много хорошего делают для народа. Это все я знала по одному случаю своей подруги. Я знала, как на самом деле работают следователи", - поделилась Юлия.

Однажды она наткнулась на страничку в инстаграме Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова и твёрдо решила, что будет подавать документы именно туда.

Однако была большая проблема: родители были против такой профессии, говорили, что это не женская работа. Но настойчивой девушке удалось их переубедить.

Далее перед Юлией никаких преград не было: медицинскую комиссию прошла быстро, нормативы сдала на отлично. Так, в 2020 году она стала курсанткой Карагандинской академии Министерства внутренних дел РК имени Баримбека Бейсенова.

Никаких поблажек как для представительницы слабого пола у нее не было. Наравне с парнями она заступала в наряды, занималась физической подготовкой, жила два года в казарменном положении.

В 2024 году Юлия Кузнецова окончила Академию МВД РК и устроилась в Управление полиции Атырау на должность следователя.

Такая серьезная и ответственная должность не помешала ей стать популярной в социальных сетях. Её публикации набирают тысячи просмотров и сотни комментариев. Девушка в своём TikTok рассказывает о пути к своей мечте, буднях следователя, свободно общается со своими подписчиками на казахском языке.

"Я очень довольна своей работой. Мне приятно помогать людям и слышать от них приятные слова благодарности", - сказала девушка.

В свою очередь пользователи Сети не жалеют комплиментов в адрес прекрасного следователя: