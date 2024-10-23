Как глобальные экологические инициативы Казахстана меняют мир

25 октября в Казахстане отмечается национальный праздник – День Республики. В этот день в 1990 году была принята Декларация о суверенитете, что ознаменовало собой первый шаг Казахстана к независимости. В этом году независимому Казахстану исполняется 33 года. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с экспертами о достижениях и победах Казахстана в экологической сфере, а также о проделанной работе в этой отрасли за эти тридцатилетие.

Отказ от ядерного оружия

С первых дней независимости Казахстан сумел сфокусироваться на своих главных экологических проблемах. Так, в 1991 году Казахстан присоединился наряду с Беларусью и Украиной к Договору СНВ-1 и Лиссабонскому протоколу, открыв тем самым себе дорогу к ядерному разоружению. В период с 1992 по 1995 годы с территории страны были выведены или уничтожены в недрах полигона химическим способом все ядерные боезаряды.

Проект по восстановлению Аральского моря

Вторая по значимости инициатива - проект по сохранению северной части Аральского моря. Он направлен на восстановление экосистемы и улучшение водного баланса Аральского моря. Главной целью проекта является увеличение притока воды из реки Амударья, что позволит вернуть часть экосистемы, поддержать биоразнообразие и улучшить условия жизни местного населения. Инициатива предусматривает строительство каналов и дамб и рекультивацию земель. Стоит отметить, что этот проект – важный шаг к восстановлению экологии водоема.

Международный эксперт по вопросам управления водными ресурсами и изменения климата Булат Есекин считает, что, несмотря на продолжающую деградацию всего Аральского моря, Казахстану удалось сохранить его северную часть, восстановить рыбный промысел, важный для населения Приаралья.

"Сегодня эти работы продолжаются. Вовлекаются международные партнеры, такие как Всемирный банк, а также усиливается сотрудничество со странами Центральной Азии, от которых зависит сток в Приаралье. В первую очередь Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном", - отметил Есекин.

Председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева также считает большим достижением, что тема Арала стояла на повестке дня и никогда не выходила из нее за 33 года независимости.

Принятие Экологического кодекса

На заре независимости Казахстан принял Экологический кодекс, который послужил определенным ориентиром и привнес понимание тому, что существуют нормы и процедуры, по которым промышленность, экономика и экология взаимосвязаны.

"Это, может быть, было положено первое начало, но, тем не менее, это послужило определенной мотивацией, стимулом к тому, что все-таки промышленные предприятия не бесчинствовали и соблюдали определенные нормативы. Нормативы, безусловно, были низкие, но, тем не менее, получилось таким образом, что мы на это обращали внимание", - говорит Айгуль Соловьева.

Переход на зеленую экономику

Очень важной инициативой Казахстана является концепция по переходу на зеленую экономику с очень амбициозными целями, включая сохранение и восстановление природных экосистем, экономию воды, энергосбережение, развитие новых чистых технологий, привлечение инвестиций в этот сектор. Казахстан начал "зеленеть" с 2013 года, когда указом Главы государства была принята концепция перехода к "зеленой экономике". По концепции были поставлены около 150 задач, и сегодня можно сказать, что индикаторы, которые были выставлены, порядка 40, они достигаются. К примеру, в 2013 году, доля ВИЭ в общем энергобалансе было где-то 0,5%. По итогам 2023 года доля вырабатываемой электроэнергии ВИЭ в общем объеме производства электрической энергии составила 5,92%.

"Одна из мер Концепции – снижение энергоемкости на 50%, развитие возобновляемых источников энергии до 50% к 2050 году. Устойчивый транспорт, энергоэффективность, управление отходами, переход к устойчивым методам землепользования, органическое сельское хозяйство, лесоразведение и так далее", - напомнил эксперт в области устойчивого развития Арман Утепов.

Сохранение озера Балхаш

Как отметил международный эксперт Булат Есекин, Балхаш – очень уязвимая экосистема с крайне неустойчивыми притоком воды и испарением. Сегодня Казахстан продолжает работы и переговорный процесс с Китаем, откуда идет основной источник воды в Балхаш. Более 80% воды поступает в озеро по реке Или из соседней страны.

"Задачей Казахстана является недопущение повторения трагедии Аральского моря с озером Балхаш. При поддержке правительства в мае состоялся международный форум по проблемам Балхаша, на котором был предложен план действий по его сохранению. План должен повысить требования ко всем водопользователям и природопользователям в этом бассейне, который охватывает очень большую территорию, больше, чем Франция или Германия, включая Алматинскую, Карагандинскую, Жамбылскую и другие области, также город Алматы. Этот план предполагает, что все областные акиматы, а также министерства и ведомства должны скорректировать свои политики по увеличению забора воды, для того, чтобы обеспечить первоочередные потребности для сохранения озера", - считает Есекин.

Посадка более 2 млрд деревьев до 2025 года

В 2020 году Касым-Жомарт Токаев поручил высадить в Казахстане не менее 2 млрд деревьев к 2025 году.

В исполнение данного поручения акиматы областей разработали и согласовали с Министерством экологии и природных ресурсов комплексные планы по воспроизводству лесов и лесовосстановлению.

С 2021 по 2025 годы запланировано в стране ежегодно высаживать по 3 миллиона деревьев. В целом за прошедшие годы было высажено 12 миллионов деревьев. Этой весной уже высажено 1,7 миллионов деревьев, сейчас продолжается продолжается осенняя посадка.

"Восстановление лесов играет ключевую роль в поддержании климата и сохранении биоразнообразия. Для реализации этого плана требуются технологии восстановления лесных экосистем, то есть не просто посадка деревьев, а восстановление на основе естественных природных процессов, которые более надежны и устойчивы…", - сказал Есекин.

Эту работу, по его мнению, важно выполнять в сотрудничестве с другими странами, потому что лесные экосистемы, так же как и водные, не имеют границ.

"Например, очень большое значение для Казахстана имеет Евразийский лесной пояс. То есть нам очень важно сотрудничать в этой связи с Европой, Россией, для того, чтобы у нас были целостные лесные экосистемы, которые в таком виде могут выполнять свою важную роль для водообеспечения, биоразнообразия и других социальных и экономических целей", - сказал эксперт.

Зеленый пояс Астаны

Перечисляя экологические инициативы Казахстана, нельзя не упомянуть масштабный экологический проект по созданию зеленой зоны вокруг столицы.

С 1997 по 2023 годы деревья были посажены на площади в 102,4 тысяч гектаров. На эти цели было выделено 45 миллиардов тенге.

Средняя фактическая приживаемость лесных культур составила в 2021 году – 55,3%, в 2022 году – 54,1%, в 2023 году – 34,7%, в 2024 году – 66,4%.

Айгуль Соловьева считает, что формирование зеленого пояса вокруг Астаны дало свой эффект. Он значительно улучшил экологию города, снизил загрязнение воздуха и создал природный барьер от пыльных бурь. Пояс все-таки ограждает город и не дает мелкодисперсным частицам попадать в легкие и оказывать влияние на здоровье людей, сказала она. Массовая посадка деревьев и кустарников продолжается и сегодня. Помимо этого, создаются новые парки и скверы в черте города, что обеспечивает жителям доступ к рекреационным зонам и повышает биоразнообразие.

Стратегия углеродной нейтральности

Казахстан также активно участвует в конвенции по изменению климата и в Парижском соглашении, приняв на себя добровольные обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

"Это очень важная инициатива и важное обязательство, поскольку они требуют существенного сокращения выброса парниковых газов, отказа от грязных производств, использования угля, а также поддержки чистой энергии, возобновляемых источников энергии, экономии воды, сохранения и восстановления природных экосистем, которые являются основой для устойчивости климата и трансформации всей экономики в сторону экологичности", - сказал Булат Есекин.

Казахстан подписал Парижское соглашение 2 августа 2016 года и ратифицировал его 6 декабря того же года. Перед подписанием соглашения страна проявила свою приверженность его целям, представив свой Обязательный национально определяемый вклад в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этом документе были определены следующие цели:

Безусловное сокращение выбросов парниковых газов на 15% к декабрю 2030 года по сравнению с уровнем 1990 года. Условное сокращение выбросов на 25% к декабрю 2030 года с учетом дополнительных международных инвестиций, доступа к низкоуглеродным технологиям, средств Зеленого климатического фонда и гибкого механизма для стран с переходной экономикой.

В декабре 2020 года на Саммите по климатическим изменениям президент страны объявил о новом амбициозном плане – достижении углеродной нейтральности к 2060 году, что подтвердило обязательства Казахстана по Парижскому соглашению.

В 2023 году была утверждена "Стратегия достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года". Эта инициатива демонстрирует стремление страны к интеграции в глобальные экологические процессы и обязательствам по борьбе с изменением климата.

"Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года" разработана с учетом глобальных климатических трендов и соответствует международным обязательствам страны. Она определяет общенациональные подходы и стратегический курс государственной политики, направленный на последовательную трансформацию экономики, что в свою очередь обеспечит устойчивый экономический рост, социальный прогресс и благосостояние населения.

Стратегия учитывает необходимость адаптации экономики Казахстана к глобальным климатическим вызовам, включая внедрение механизма трансграничного углеродного регулирования, распространение принципов устойчивого развития (ESG), обеспечение привлечения "зеленых" инвестиций и развитие энергоэффективного производства

"В настоящее время, на мой взгляд, мы уже переживаем второй этап экологического осмысления и осознания, а самое важное, что принята стратегия низкоуглеродного развития. Президент Токаев инициирует более глубинные и прорывные подходы, такие, например, как достижение углеродной нейтральности до 2060 года. Это говорит о том, что мы не отстаем от мирового сообщества, а вносим свой вклад в то, чтобы не создавать парниковый эффект, оказывающий влияние на изменение климата", - сказала Айгуль Соловьева.

Она добавила, есть такие явления, как паводки, смена режима дождей, таяние ледников, деградация земель, опустынивание, снижение продовольственной безопасности. В последующем мы можем столкнуться с миграционными процессами. Около пяти миллионов мигрантов из Центральной Азии могут прийти к нам. Также имеются риски дефицита воды и различных экологических катастроф.

"В принципе, оставаться в рискованной зоне и испытывать себя на выживаемость, мало кто пожелает. Спросите, почему усугубляю и устрашаю? Во-первых, чтобы подчеркнуть значимость стратегии углеродной нейтральности и документов, связанных с экологией, но которые слабо реализуются и имеют вялотекущий характер. В связи с чем, становление на рельсы зеленой экономики и строгое следование новому экологическому кодексу, который мы приняли буквально недавно, просто вынужденная необходимость", - сказала Соловьева.

По словам эксперта, промышленность и бизнес тоже должны более осознанно относиться к охране окружающей среды, поскольку сейчас финансовая система следует стандартам ESG. Это означает, заемные средства банковская система станет предоставлять в случае их соответствия и выполнения требований соблюдения экологических принципов. Все мировое сообщество и финансовая система будет рассматривать экономику, и решать вопросы инвестиций через призму того, насколько будет наноситься вред природе и, насколько мы ее можем защитить.

Концепция развития экологической культуры казахстанцев

В соответствии с поручением Главы государства министерством экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными государственными органами разработан проект Концепции развития экологической культуры Казахстана на 2024-2029 годы.

Экологическая культура – это не просто знание о природе и проведение разовых акций. Это осознанное отношение к окружающей среде, понимание нашей ответственности перед будущими поколениями и готовность действовать на благо планеты. Забота об экологии должна стать частью нашей повседневной жизни.

Необходимо прививать населению экологическую культуру по охране окружающей среды, формировать экономное отношение к использованию энергии, воды и других природных ресурсов, прививать привычку раздельного сбора бытовых отходов для их дальнейшей переработки, патриотизм, любовь к родному краю.

Участие в международных экологических программах

За эти 30 лет Казахстан показал себя активным участником международных экологических программ, включая программы по устойчивому развитию, зеленой экономике, Аральскому морю, экологической Каспийской программе, антиядерным инициативам. Как отметил Булат Есекин, почти все инициативы Казахстана были поддержаны на глобальном и региональном уровнях Европы и Азии, поскольку они касались не только интересов Казахстана, но и других стран.

"Казахстан предлагал инициативы по созданию сотрудничества между развитыми странами и развивающимися странами для передачи технологий от развитых стран и инвестиций для сохранения природной среды и экосистемных услуг в странах, где сохранилась природа и природные экосистемы. Например, международная инициатива "Зеленый мост", которая была поддержана сначала странами всего азиатско-тихоокеанского региона, а затем странами европейского региона, и затем на глобальном саммите по устойчивому развитию РИО+20. Это очень важная инициатива, поскольку она предлагала создание благоприятных условий для передачи инвестиций, технологий, а также опыта экологического реформирования очень важные для стран, которые имелись в промышленно-развитых странах и очень нужны были для стран с переходной экономикой и развивающихся стран", - сказал эксперт.

Казахстан также активен в программах по сохранения Аральского моря, дельты реки Урал-Жайык и Каспийской экологической программы. Для этого Казахстан использует форматы двустороннего сотрудничества, например, с Россией по сохранению экосистемы реки Урал-Жайык, которая являлась основным источником рыбного промысла, связанного с сохранением, восстановлением осетрового стада.

"Эта дельта реки Жайык в прошлом давала до 90% производства осетра и черной икры в мире. Сейчас эта экосистема под угрозой деградации, в связи со строительством забора воды в верховьях в России и строительством многочисленных плотин и дамб. Но по инициативе глав государств Казахстана и России была создана совместная двусторонняя комиссия с Россией по сохранению экосистемы дельты реки Урал для восстановления осетра, пойменных лесов, очень важных не только экологических, но и социальных целей этого региона", - сказал Булат Есекин.

В завершение стоит отметить, что все инициативы Казахстана очень важны для сохранения экосистем. Именно поэтому все они получают поддержку на международном уровне в программах по целям устойчивого развития, глобальным конвенциям по биоразнообразию, опустыниванию, изменению климата. Все эти инициативы очень важны, в первую очередь, для казахстанцев и населения Центральной Азии.

Как отметил эксперт, сейчас очень важно, чтобы на национальном уровне все ведомства, о которых зависят все инициативы и цели, работали слаженно. Поэтому важно сейчас усиливать законодательство и межведомственные механизмы, а также механизмы вовлечения людей, местного населения, местных органов власти и самоуправления, которые являются и предприятиями, от которых зависит реализация этих программ.

"Очень важно, чтобы мы сумели остановить растущую деградацию природной среды, поскольку, несмотря на все эти усилия и инициативы, природные экосистемы, очень уязвимые в регионе Центральной Азии, в Казахстане, были выполнены на практическом уровне, поскольку деградация природы продолжается, и дефицит воды нарастает. По всем прогнозам он будет расти очень быстро. Это связано с продовольственной безопасностью, безопасностью питьевой воды, безопасностью здоровья. Это угроза для промышленности, для сельского хозяйства", - подчеркнул международный эксперт Булат Есекин.

На этом инициативы Казахстана в экологической сфере не заканчиваются. Они продолжаются в различных программах и законах.