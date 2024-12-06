Сезон 2024 года в казахстанской Премьер-Лиге завершился. Его победителем стал алматинский "Кайрат". Второе место заняла "Астана", на третьей строчке расположился "Актобе".

Помимо спортивной составляющей футбольные клубы в последнее время находятся в центре внимания из-за вопросов финансирования. В 2021 году на выделение денег из бюджета для клубов был введен лимит – в 1 миллиард 200 миллионов тенге. Однако не все команды придерживаются такого правила. Какие клубы продолжают сорить деньгами, а какие соблюдают ограничение? И какие цели были поставлены перед ними в сезоне? Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В рамках лимита

Кызылординский "Кайсар" по итогам сезона 2024 года занял восьмое место. В управлении физической культуры, спорта и туризма области считают, что команда выступила достойно. В ответ на официальный запрос там сообщили, что для участия в премьер-лиге, первой лиге, второй лиге, а также Кубке РК из местного бюджета был выделен 1 миллиард 200 миллионов тенге.

ФК "Атырау" также выделено финансирование в размере одного 1 миллиарда 200 миллионов тенге. Команда по итогам сезона заняла седьмое место. Перед клубом ставилась задача пробиться в финал Кубка РК. Команда успешно с этим справилась, дойдя до финала, подчеркнули в местном управлении спорта.

"Учитывая и сравнивая наши финансовые возможности и других профессиональных клубов, принимавших участие в турнире, мы достигли хороших результатов", - говорится в официальном ответе Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области.

Столичный "Женис" дебютировал в этом году в Премьер-Лиге. Маслихат Астаны выделил клубу на основании бюджетной заявки и представленных расчетов – 1 миллиард 200 миллионов тенге.

Команде была поставлена задача занять с 8 по 10-е место в турнирной таблице. В итоге "Женис" завершил сезон на 10-й позиции.

Бюджет ФК "Жетісу" в этом году составил один 1 миллиард 139 тысяч тенге, сообщили в управлении физической культуры и спорта области. Клубу ставили задачи - развитие футбола в регионе, продвижение местных футболистов в национальную сборную. По итогам сезона команда заняла 11-е место.

ФК "Шахтер" занял последнее место в КПЛ. Поэтому от должности был освобожден исполнительный директор команды. После Управлению спорта и клубу было поручено изменить подходы к работе и создать стратегию развития клуба с учетом планов по развитию футбольной инфраструктуры в регионе. Кроме того, теперь клуб и местное управление должны усилить работу футбольного центра и академии "Шахтера" по развитию детского и юношеского футбола в области.

Что касается чемпиона сезона - ФК "Кайрат", то Управление спорта Алматы не выделяло ему бюджетные средства. Там подчеркнули, что "Кайрат" является частным клубом.

"Управление не осуществляет вмешательство во внутренние дела клуба и не принимает мер по их регулированию", - говорится в официальном ответе.

Петропавловский "Кызыл-Жар" в прошедшем сезоне занял девятое место. С учетом этого Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области считает, что задача команды была как минимум выполнена. Также там отметили, что в этом году молодые футболисты региона успешно выступили в QJ лиге, завоевав бронзовые медали.

Что касается финансирования, то на содержание основной футбольной команды области было выделено 1,2 миллиарда тенге. При этом на футбольный центр и дублирующий состав команды дополнительно было дано 800 миллионов тенге.

Костанайскому "Тоболу" местное управление спорта выделило по стандарту один миллиард 200 миллионов тенге. Для футбольного центра - 447 000 миллионов тенге. Какая задача стояла перед клубом в этом сезоне в Управлении физической культуры акимата области не сообщили. Команда заняла пятое место.

ФК "Елимай" Управление физической культуры и спорта области Абай выделило 1 миллиард 566 миллионов тенге.

"По итогам сезона команда заняла шестое место, а также стала полуфиналистом Кубка Казахстана и Кубка Лиги. "Елимай" стал четвертой командой по посещаемости среди всех клубов Казахстанской Премьер-Лиги. Общая посещаемость по итогам сезона 2024 года составила 117 914 зрителей, посещаемость домашних матчей ФК "Елимай" составила 74 тысяч зрителей", - подвели итоги сезона в местном управлении физической культуры и спорта.

ФК "Актобе" в этом сезоне был выделен бюджет в размере 2 миллиардов 800 миллионов тенге. В эту сумму вошла не только подготовка команды основного состава, но и молодежного.

Что касается задач команды, то "Актобе" должны были занять призовое место в КПЛ, а на Кубке Казахстана – первое место. По итогам сезона команда заняла лишь третью строчку.

"Считаем, что, все планируемые цели достигнуты", - говорится в официальном ответе управлении физической культуры и спорта Актюбинской области.

Бюджет ФК "Астана" составляет 5,3 миллиарда тенге. В Фонде поддержки индустрии туризма и спорта, который финансирует команды, подчеркнули, что столичный клуб ежегодно преследует цель достижения максимальных спортивных результатов во всех соревнованиях, в которых принимает участие, в том числе по выходу в групповую стадию еврокубков. В связи с этим оценка достижений "Астаны" может быть дана не ранее завершения спортивного сезона. По его итогам будут рассмотрены все возможные варианты улучшения спортивных показателей команды, сообщили в фонде.

Бюджет шымкентского "Ордабасы" также составляет 5,3 миллиарда тенге. Помимо спортивных результатов, перед клубом ставилась задача погасить задолженность в размере 400 миллионов тенге. Это было сделано, клуб переходит в следующий сезон без долгов.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков в 2025 году планирует финансировать команды только в рамках утвержденного лимита в один миллиард 200 миллионов тенге, для дополнительного финансирования будут привлекаться спонсоры.