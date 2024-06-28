Как фермер и бывший десантник стал тренером для юных боксеров в селе Абайской области

Ребята уже стали медалистами и завоевали десятки наград за год активных тренировок боксом. И это при том, что их наставник – военный по профессии и преуспевающий животновод, никогда не имел опыта игры на профессиональном ринге и в деле спортивного наставничества. Сейчас юные боксёры не сходят с рингов детских и юношеских чемпионатов. Правда, победы даются непросто: часть детей приходит из соседнего села, арендованный спортзал делят боксёры и школьники, а ринги и инвентарь, которые готовы предоставить меценаты, просто негде разместить. Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Жизнь ребёнка на селе, где-нибудь в отдалении от районного центра - это чистый воздух, натуральные продукты, физический труд, минимум суеты. Но в то же время - отсутствие творческих кружков и спортивных секций. Дополнительное образование в школе порой заточено на факультативах по некоторым предметам. А роль деревенского тренера в не учебные часы берёт на себя учитель физкультуры.

Поэтому для отдалённых сёл важно, чтобы государство обращало на них особое внимание. А если его нет, то остаётся надеяться на энтузиастов и меценатов, которые порой вовремя приходят на помощь. Так произошло в селе Коростели Бородулихинского района Абайской области.

От службы к боксу

Ермек Альмухаметов - 50-летний военный на пенсии, с 2012 года занимается животноводством. Не провёл в качестве профи ни одного боксёрского боя, но стал тренером для своего сельского округа.

С 1992 года он проходил срочную службу в элитных частях в десантно-штурмовой бригады. Затем были курсы младших офицеров. Служил командиром взвода, командиром отдельной роты специального назначения, которая в 1997 году стала лучшей разведчастью в республике Казахстан. В 1999 году Ермеку Альмухаметову досрочно присвоили звание капитана. Он дослужился до командира соединения.

В 2021 году военный в отставке со своей большой семьёй – женой и пятью дочерьми - переехали из Караганды на родину, в Семей. Для развития крестьянского хозяйства выбрали Бородулихинский район. И отправились поднимать село Коростели. Старшей дочке 24 года, младшей – 3.

Обосновавшись на новом месте, многодетные родители обратили внимание, что в уютном селе нет развлечений и перспектив развития для детей. Эту функцию взял на себя интернет с его играми и социальными сетями. Поэтому семья решила открыть секцию детско-юношеского любительского бокса. В старших классах, ещё до срочной службы в армии, наш собеседник занимался боксом и греко-римской борьбой.

"Зашёл я как-то в спортзал и увидел мальчишек, которые сами гоняют в футбол. Другие бродят по улицам, пьют энергетики, собираются по гаражам, курят. В городе дети ходят в бассейн, кинотеатр, кафе. А у нас молодому поколению кроме школы некуда сходить. Это меня огорчило. Посоветовались с женой и решили открыть секцию бокса, так как будучи подростком ещё до армии я занимался этим боевым искусством в любительской форме. А во время службы закончил университет, имею квалификацию тренера, правда, ни дня по специальности не работал", - рассказал предысторию важного дела Ермек Альмухаметов.

"Нам не давали разрешение"

Первым препятствием, с которым столкнулись энтузиасты, стало отсутствие помещения. В селе Коростели есть общеобразовательная школа с типовым залом для уроков физкультуры. Больше подходящих помещений не нашлось. Вроде всё просто – тренируй ребят в свободное от школьных занятий время. Но по правилам Ермек должен был заключить договор со школой. Так в ИП Альмухаметовых о животноводческом хозяйстве появилась ещё одна графа - спорт.

В районном отделе образования отказали в организации спортивной секции. Он отправился в следующую инстанцию - областное управление, где его выслушали и дали добро на развитие детского досуга.

Всего за два месяца семья Альмухаметовых собрала нужные документы, организовала сбор средств, а уже 1 марта директор сельской школы и аким сельского округа разрезали заветную ленточку, открывая боксёрский клуб для деревенских детей.

Школьный зал оборудовали специальным спортивным инвентарём. Деньги собирали с миру по нитке. Надежда на финансовую господдержку не оправдалась. Асар поддержали местные предприниматели, жители, друзья и сослуживцы Ермека Альмухаметова.

Теперь в боксёрском зале тренируются 30 детей от 8 до 16 лет. Среди них семь девочек. Часть ребят приходит из соседнего пограничного посёлка Аул, что в 2 км от села Коростели. Идут пешком. Поэтому в непогоду тренировки отменяют. Аул - менее благоустроенный населённый пункт, хотя в три раза больше по численности населения, о котором мы ранее подготовили специальный репортаж.

"Мы повесили 10 груш, лапы, оборудовали спортзал. Здесь стало по-спортивному уютно, атмосфера располагает к тренировкам. Создали все условия, чтобы дети могли комфортно заниматься. Первые две недели я сам их привозил на машине, мы ездили с женой по очереди. Когда попривыкли, то стали приходить сами", - рассказал о первых тренировочных днях Ермек Альмухаметов.

Бокс – это шахматы. Думать надо!

Мужчина тренирует своих юных земляков по шесть часов в неделю. Одно занятие продолжается полтора часа. Он занимается животноводством, развивает крестьянское хозяйство, но выделяет время в своём плотном графике время для обучения боксу.

"Мы занимаемся по шесть часов в неделю, уже выдаём хорошие результаты. Но я вижу, что у ребят огромный потенциал. Возможно, сейчас среди них есть будущий Геннадий Головкин или Серик Сапиев. Нужно больше времени и специальный зал для тренировок. Надеемся, что нас увидят, о нас узнают меценаты, и построят для сельских ребят спортивный комплекс. Он очень нужен в нашем округе", - говорит Ермек.

Программу занятий тренер разработал сам. Помог Ютуб, общение с опытными тренерами и военное прошлое.

"Я составлял программу сам, исходя из собственной интуиции и насмотренности. Начал с простых азов, с нуля. Техника защиты, постановка рук и ног. Всё это нужно было дать детям с самого начала", - вспоминает сельский тренер. Бокс - это не драка, изнутри это шахматы. Необходимость думать за себя, противника, предугадывать его стратегию. А ещё бокс повышает дисциплину, готовит ко взрослой жизни".

Каждая тренировка в боксёрском кружке начинается с гардероба. Ермек научил ребят аккуратно переодеваться, складывать одежду, бережно относиться к своим и чужим вещам. После нескольких месяцев такого "культурного закаливания" к тренеру стали звонить родители и благодарить за результаты.

Существенную консультативную помощь в организации спортивного досуга оказали чемпионы по боксу, выходцы из села Коростели, братья Франк, которые с 2000 года проживают в Германии.

Их история начиналась так же, как и коростелёвских и аульских ребят. Однако братья, чувствуя в детстве свой спортивный потенциал, не могли реализоваться. Они начали заниматься спортом будучи совершеннолетними за границей. А нынешнее поколение исполнило детскую мечту великанов.

"Я ходил по тем же улицам, что и эти ребятишки. Очень хотел заниматься спортом, но для детей работала только школа. Поэтому очень рад за своих земляков, за то, что Ермек раскрывает спортивные таланты. Мы с ним всегда на связи. Он делится успехами своей команды" - рассказал нам по телефону чемпион по боксу Алесандр Франк, который с братьями проживает в германском городе Изерлон.

Выходцы из Бородулихинского района известны на весь мир не только спортивными достижениями, но и богатырским сложением. Рост старшего брата Юрия Франк – 217 см. Он остаётся одним из самым высоких боксёров современности. В прошлом году богатыри из казахстанской глубинки провели для юных боксёров тренировку и подарили им экипировку и инвентарь: лыжное снаряжение, боксёрские перчатки, груши, мешки, форму для бокса, 36 комплектов футболок и шорт. 10 семей получили от братьев материальную помощь.

Победа за победой!

Через полгода занятий боксом мальчишки и девчонки показали первые результаты на ринге. Боевое крещение проходили осенью на районных соревнованиях, где один из шести ребят стал бронзовым призёром. Ещё через полгода команда сельских боксёров отправилась на республиканский турнир в Семей. На этот раз уже пятеро из семи ребят стали медалистами – забрали два серебра и три бронзы.

Каждая новая победа, каждая возможность выехать и получить выступлений разжигает в ребятах стремление идти дальше, учиться больше.

Так, месяц назад трое детей представили сельский боксёрский кружок из Абайской области в Астане, где проходил республиканский турнир ко Дню защиты детей. Двое из троих ребят завоевали золото. На последнем соревновании в Семее шесть ребят стали медалистами.

"Есть такой легендарный тренер Жозе Моуриньо. Я думаю, наши судьбы похожи. Он ни разу в жизни не играл в футбол профессионально, но за 20 лет тренерской работы привёл несколько мировых клубов в Лигу чемпионов. Конечно, каждый спортивный наставник хочет отправить своих воспитанников как минимум в олимпийский резерв. Но моя главная цель - это воспитать достойных граждан республик Казахстан, которые бы любили и уважали взрослых, любили свою страну, были людьми с большой буквы", - рассказал о своих главных желаниях в тренерской карьере Ермек Альмухаметов.

В планах тренера из сельской глубинки - привлечь инвестора, который бы построил для ребят спортивный комплекс. Уже сейчас друзья Ермека Альмухаметова предлагают закупить новую экипировку, готовы приобрести ринг для спаррингов, но всё это просто негде устанавливать. Приоритет в школьном спортивном зале всё-таки у учащихся. Поэтому мужчина призывает казахстанское сообщество обратить внимание на проблему детского досуга на селе.

"Среди этих ребят, я уверен, есть самородки. Они очень талантливые. Они бьются за победу. Поэтому хочу обратиться к меценатам и государству. И предлагаю сделать доброе дело для детей, построив отдельный спортивный зал. Мы будем рады такому подарку Подрастающее поколение - это будущее нашей страны", - призвал Ермек Альмухаметов.

Фото предоставил Ермек Альмухаметов.