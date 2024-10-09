Как феномен Казахстана поможет разрешить мировые конфликты

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков в кулуарах Форума молодых религиозных лидеров высказался о феномене Казахстана - стране, которая сохранила стабильность в условиях полнейшего политического и экономического хаоса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это в первую очередь благодаря нашему руководству, которое продолжает политику толерантного и мирного существования. Мы полагаем, что вокруг нас всегда были поясы нестабильности, но именно благодаря взвешенной внутренней и внешней политике, базовой ценностью которой является мирное сосуществование и защита национальных интересов, в нашей стране царит стабильное и устойчивое развитие", - сказал вице-министр.

Также Канат Искаков считает, что важную роль в решении конфликтов в мире сыграет проводимый Форум религиозных лидеров. По его словам, уникальность Форума заключается в том, что впервые на одной площадке встречаются не только религиозные лидеры, но и молодые религиозные и светские лидеры. Все вместе они намерены внести свой вклад в формирование диалога религий и культур. Особенно это важно в сегодняшнее сложное время, когда во всём мире происходят большие геополитические конфликты.

“У нас нет альтернативы, кроме диалога. В любом случае, после того, как закончатся войны, люди всё равно сядут за стол переговоров. Наша задача — как можно скорее это осуществить. Именно молодежь, которая в дальнейшем будет принимать политические, религиозные решения, уже пройдёт через вопросы диалога и будет понимать, что кроме диалога, ещё раз повторю, нет альтернативы", - сказал Канат Искаков.

Вице-министр уверен, что данный Форум обогатит практику международного и религиозного взаимодействие инновационными идеями и свежими предложениями.

“Я думаю, что эта площадка, в первую очередь, для обмена мнениями, для понимания, что с помощью культур и религий мы сможем внести свой вклад в формирование общего светлого будущего. Молодые лидеры других стран, когда вернутся в свои страны, донесут эти месседжи своим старшим товарищам", - сказал Искаков.

Он добавил, что по итогам Форума будет принят концептуальный документ, в котором будут отражены все идеи, предложения молодых религиозных и светских лидеров.