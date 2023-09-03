Как фанаты Димаша из разных стран учатся играть на домбре

Поклонники Димаша Кудайбергена, вдохновлённые творчеством кумира, все больше интересуются культурой и искусством Казахстана. Фанаты артиста из разных уголков мира начали не только изучать казахский язык и знакомиться с литературой, но и играть на казахских национальных инструментах, передаёт BaigeNews.kz .

Как отмечает официальный сайт певца, во многих семьях Казахстана считается доброй традицией передавать умение играть на домбре, или других народных инструментах от поколения к поколению, от деда к отцу и внуку. Семья Димаша не исключение. Известно также, что сам обладатель уникальнейшего на планете голоса виртуозно играет на многих инструментах: струнных, клавишных и ударных.

Поклонники артиста — семья Dears (так он ласково называет фанатов) берут пример с Димаша и его семьи. Они не только с удовольствием слушают чарующие звуки домбры и кобыза, но и загораются идеей освоить совершенно новые для себя музыкальные инструменты.

В этом стремлении нет границ между странами, культурами и языками, нет различий по возрасту и роду занятий. Так, молодая певица из Румынии, участница IV Детского вокального конкурса Baqytty Bala Кристина Пантеа, которая уже несколько лет исполняет каверы на песни Димаша, начала учиться игре на домбре.

"Я влюбилась в казахскую культуру. Очень благодарна семье Димаша за то, что они подарили мне этот прекрасный инструмент. Я начала учиться играть на домбре полгода назад и все еще новичок, но надеюсь, вам понравится", — написала Кристина в своем Instagram, поделившись красивым музыкальным видео.

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Также, игру на казахских музыкальных инструментах с удовольствием осваивают Андреа Луэнго из Чили, Нэнси Сенисерос из Мексики вместе с сыном Габриэлем, Кристина Кесада из Коста-Рики, Михаэла Штайнер из Германии и Ева Бауманн, которая недавно приобрела замечательный кобыз.

Безусловно, освоение музыкального инструмента другой страны непростое дело. И здесь на помощь приходят педагоги, которые не только берутся обучать игре на инструменте в онлайн формате, но и поддерживают общение на английском языке, стараясь минимизировать сложности, возникающие перед учениками из далекой страны.

Одна из таких педагогов — Айгерим Мырзахмет из Академии Домбры.

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С помощью академии навыки игры на домбре получают представители более чем 20 стран от 15 до 63 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dombrá Academy (@dombra.academy)

Особенно интересно звучат совместные онлайн-выступления учеников академии, когда несколько человек из разных стран мира звучат как одно целое, в полной мере демонстрируя, как музыка может объединить народы, культуры и континенты.

Напомним, не так давно Димаш Кудайберген выпустил новую песню в коллаборации с диджеем Бураком Йетером. На этот раз всемирно известный казахстанский исполнитель порадовал и одновременно удивил своих поклонников тем, что песня создана в необычном для певца танцевальном жанре. Песня "Weekend" исполнена на английском языке.