Внедрение электронного помощника в системе государственных услуг (eGov и eGove mobile) упростит процесс получения информации и взаимодействия с госорганами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

В настоящее время разработка АО "Национальные информационные технологии" находится на стадии тестирования. Воспользоваться услугой можно будет на казахском и русском языках. В проект внедрена языковая модель KazLLM.

"Вы можете голосом или текстом набрать услугу, которая вам необходима, и мы выведем вас на нее. Необязательно точно знать название услуги. Достаточно, например, набрать: у меня родился ребенок. Что делать? Наш чат-бот выдаст ссылку на услугу и сразу же, как зарегистрировать его. Языковая модель на русском языке уже хорошо работает. На казахском языке есть разработка KazLLM. Мы уже с ней начали работу, обучаем ее. Результаты хорошие" — сообщил главный архитектор баз данных АО "Национальные информационные технологии" Алиби Джангильдин.

Напомним, ранее стало известно, как цифровизация экологии помогает защитить лес и окружающую среду в Казахстане.