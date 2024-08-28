Как эффективно бороться с мусором в Казахстане рассказал эксперт

Каждый казахстанец в год покупает три тысячи полиэтиленовых пакетов в магазинах, чтобы донести до дома приобретённый товар. Основатель ECONetwork Евгений Мухаметжанов рассказал, как снизить углеродный след и развить свою экологичность, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Экологическое воспитание, говорит Мухаметжанов, это фундаментальный вопрос. И касается он только детей, но и взрослых.

"Нужно обязательно определить, какой ты выставляешь себе KPI в этом вопросе. Например, в Алматы лет 20 назад невозможно было сесть ни на одну скамейку, потому что все они были грязные и заплёванные. Сейчас мы даже и не помним, что когда-то так было – приходишь в парк и садишься. Это вот показатель того, как сознание людей, культура общества меняется. Но на это ушло определённое количество времени. Сейчас пришла другая проблема – появился одноразовый мусор. Ничего нового придумывать для решения этой проблемы не надо: нужно научить общество пользоваться многоразовой тарой", - указал он.

В обоснование своих слов он привёл простой расчёт.