Как эффективно бороться с мусором в Казахстане рассказал эксперт
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Каждый казахстанец в год покупает три тысячи полиэтиленовых пакетов в магазинах, чтобы донести до дома приобретённый товар. Основатель ECONetwork Евгений Мухаметжанов рассказал, как снизить углеродный след и развить свою экологичность, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Экологическое воспитание, говорит Мухаметжанов, это фундаментальный вопрос. И касается он только детей, но и взрослых.
"Нужно обязательно определить, какой ты выставляешь себе KPI в этом вопросе. Например, в Алматы лет 20 назад невозможно было сесть ни на одну скамейку, потому что все они были грязные и заплёванные. Сейчас мы даже и не помним, что когда-то так было – приходишь в парк и садишься. Это вот показатель того, как сознание людей, культура общества меняется. Но на это ушло определённое количество времени. Сейчас пришла другая проблема – появился одноразовый мусор. Ничего нового придумывать для решения этой проблемы не надо: нужно научить общество пользоваться многоразовой тарой", - указал он.
В обоснование своих слов он привёл простой расчёт.
"Каждый из казахстанцев в год покупает три тысячи полиэтиленовых пакетов в магазинах, чтобы донести до дома покупки. Если он не сортирует мусор, 365 пакетов, то есть 10 процентов, ему хватит, чтобы выносить мусор один раз в день. Если человек начинает сортировать отходы, то у него в два-три раза сокращается объём мусора и, соответственно, нужно всего 100 пакетов в год, чтобы вынести отходы. А когда он становится экологистом и перестаёт пользоваться пакетами, а задействуе многоразовые хозяйственные сумки, то ему нужно будет всего 50 пакетов в год. Это и есть вклад в экологию, этот тот показатель, к которому мы должны стремиться", - пояснил спикер.
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