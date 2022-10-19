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  • Как единство и сплочённость казахского народа: конаевцы подарили Токаеву узел из гвоздей
t.me/bort_01 Сегодня, 14:39
99
Фото: t.me/bort_01

Как единство и сплочённость казахского народа: конаевцы подарили Токаеву узел из гвоздей

Президент Казахстана находится с рабочим визитом в Алматинскую область. После встречи с общественностью региона президент встретился с ветеранами, внёсшими вклад в становление города, и известными в республике и регионе спортсменами на аллее у памятника Динмухамеду Конаеву, преедаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Почетный гражданин города, ветеран труда Александр Чжен поблагодарил Президента за решение назвать город в честь Динмухамеда Конаева.

Бывший журналист газеты "Огни Алатау", писатель Владимир Таран подарил Касым-Жомарту Токаеву свою книгу "Солнечный город. Страницы истории", посвящённую городу Капчагай.

Популяризатор национальных видов спорта Тимур Спатаев связал в узел железные гвозди и вручил их президенту с пожеланием, чтобы единство и сплочённость казахского народа были такими же прочными, как этот узел.

Президент отметил, что решение о переносе областного центра в город Қонаев стало важным шагом для обеспечения процветания региона и высказал уверенность в том, что в дальнейшем город будет стремительно развиваться.

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#Президент Казахстана #визит #Конаев #алматинская трагедия
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:39
99
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