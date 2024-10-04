Как должен работать exit poll в день референдума

Два условия для работы exit poll назвали в Центральной избирательной комиссии, передает BaigeNews.kz.

Журналисты узнали, какие требования должны соблюдаться в день голосования для сбора данных. Законом предусмотрено, что юридические лица, которые хотят провести опрос, должны надлежащим образом уведомить комиссию. Таких организаций шесть, их перечень есть на официальном сайте, сообщила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова.

"Помимо названий и регионов, еще там есть метод опроса. У ряда организаций есть exit poll. Мы понимаем, что кто-то из них наверняка будет опрашивать наших граждан на выходе с участков для голосования. Здесь есть два условия: первое, чтобы это был надлежащий субъект, обязательно юридическое лицо, организатор exit poll из тех, кто уведомил. И второе - опрос не может проводиться на территории участка", - рассказала Анастасия Щегорцова.

Напомним, ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал, сколько нарушений законодательства выявили за время агитационного периода.

Также председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров назвал число казахстанцев, взявших открепительные удостоверения для участия в голосовании.